  • BIST 89.286
  • Altın 335,997
  • Dolar 6,4786
  • Euro 6,9814
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İngiltere'de sokağa çıkma yasağı getirildi

» »
İngiltere'de sokağa çıkma yasağı getirildi
İngiltere'de sokağa çıkma yasağı getirildi

İngiltere hükümeti, koronavirüsle etkin mücadele için kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini kararlaştırdı. Başbakan Boris Johnson hükümetin aldığı kararları televizyonda yaptığı konuşmada kamuoyuna açıkladı.

Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada İngilizlerden evlerinden mümkün olduğunca az çıkmalarını isteyen Johnson, “İngilizlere bu gece basit bir talimat veriyorum, evde kalmak zorundasınız” dedi. Başbakan, marketler ve eczaneler hariç tüm mağaza ve dükkanların derhal kapatıldığını sözlerine ekledi. 

Johnson insanların evlerini sadece yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini temin etmek ve işe gidip gelmek için terk edebileceklerini belirterek ikiden fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Johnson, spor aktivitelerine ise günde bir kez, aynı evde yaşayanlarla birlikte izin verileceğini kaydetti. 

Londra'da metrolar tıka basa doldu

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin 335'e yükseldiği İngiltere'de halk hafta sonu tüm uyarılara rağmen kalabalıklar halinde parklara gitmiş ve metrolarla seyahat etmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra metrolarındaki yoğunluğu gösteren görüntüler yayınlamıştı.

İngiltere'de muhalefet uzun süredir salgının kontrol altına alınması için daha sert tedbirler getirilmesini istiyordu. Uzmanlar ise yeteri kadar mali destek alamayan Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) salgın nedeniyle çökmesi halinde İngiltere'nin İtalya'dan daha kötü duruma düşeceği uyarısında bulunuyor.

BM'den çağrı: Savaşları durdurun

BM Genel Sekreteri António Guterres de korona salgını nedeniyle tüm çatışmalara küresel anlamda son verilmesi çağrısında bulundu. New York'ta açıklamalar yapan Guterres, "Savaş denilen vebaya son verin ve dünyamızı harap eden hastalıkla mücadele edin" dedi.

Dünya genelinde çatışan tüm tarafların düşmanlıklarına son vermelerini ve birbirlerine duydukları güvensizliği aşmalarını isteyen Gutarres, "Silahları susturun, topçuları atışlarını durdurun, hava saldırılarına son verin" diye konuştu.

Guterres, G20 liderlerine de bir mesaj yazdığını belirterek mesajında bazı bölgelerdeki çatışma ve  savaşların sonlandırılmaması halinde koronavirüsün yayılmasının önlenemeyeceğini dile getirdiğini ifade etti.

Virüs hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarına göre, resmi istatistikler dünya çapında 300 binden fazla insanın enfekte olduğunu gösteriyor. Artan hasta sayısı virüsün yayılma hızını da tırmandırıyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bilinen ilk vakadan 100 bininci vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğünü, bunun akabinde 11 gün sonra vaka sayısının 200 bini bulduğunu, 200 bine ulaştıktan sadece dört gün sonra ise 300 bin vakanın kaydedildiğini açıkladı.

DSÖ Başkanı, sokağa çıkış kısıtlamalarına ek olarak testlerin artırılması, hastaların yoğun şekilde izole edilmesi ve hastalarla irtibatları olan kişilerinin hızla tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti!22 Mart 2020 Pazar 11:49
  • İngiltere hükümeti koronavirüse karşı yeni ekonomik önlemlerini açıkladı: Şirketlerin KDV ödemeleri erteleniyor20 Mart 2020 Cuma 23:56
  • Londra’daki büyük bir hastane koronavirüs hastaları yüzünden yoğun bakım kapasitesinin dolduğunu belirterek ‘kritik durum’ ilan etti20 Mart 2020 Cuma 23:55
  • İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi20 Mart 2020 Cuma 18:19
  • İngiltere’deki Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu: Sosyal mesafe önlemleri en az yılın yarısına kadar geçerli olabilir20 Mart 2020 Cuma 17:37
  • İngiltere’de 65 bin emekli doktor ve hemşire göreve çağrılıyor20 Mart 2020 Cuma 14:32
  • İngiltere'de ağır bilançoya hazırlık: 'Seyyar morglar' kuruldu19 Mart 2020 Perşembe 17:31
  • İngiltere'de okullar kapatıldı18 Mart 2020 Çarşamba 22:59
  • İngiltere’deki sendikalardan hükümete çağrı: İşçilerin ihtiyacı olan koruyucu önlemleri de acilen artırmak gerekiyor18 Mart 2020 Çarşamba 22:42
  • İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 104'e çıktı18 Mart 2020 Çarşamba 20:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti