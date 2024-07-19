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İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü

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İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi.
İngiltere'de sokaklar savaş alanına döndü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sosyal hizmetlerin akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine olaylar patlak verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bir polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği görüldü. Ayrıca, görüntülerde göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği kaydedildi.

Bölgeye daha fazla polisi sevk edildi
West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, şiddet olayları tırmanmadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye daha fazla polisin sevk edildiği, bazı yolların kapatıldığı ve halkın bölgeden uzak durması tavsiye edilerek, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin de Leeds'teki kargaşayı, toplumsal gerilimleri alevlendirmek için kullanan kişileri "tekrar düşünmeye" çağırdı."Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok"
İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.

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