  • BIST 90.109
  • Altın 342,593
  • Dolar 6,6788
  • Euro 7,3126
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere takılabilecek

» »
İngiltere'de solunum cihazı sıkıntısı yaşanması durumunda doktorların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bir rehber hazırlandı.
İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere takılabilecek

İngiltere'de koronavirüs vakaları hızla artarken, ihtiyacı olan herkese solunum cihazı sağlanamaması halinde doktorlara, yaşama ihtimali daha düşük görülen hastalardan cihazların çıkarılıp daha genç hastalara takılması gerekebileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) aşırı yoğunluk durumunda doktorların atması gereken adımlar konusunda bir rehber hazırlandı. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, tabipler sendikası ve meslek örgütü British Medical Association (BMA) tarafından yayımlanan belgede, durumu ilerleme kaydetmeyen Kovid-19 hastalarından solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi. 

Çarşamba günü İngiltere'de koronavirüsten ölenlere 563 kişi daha eklendi ve toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Önceki güne kıyasla ölenlerin sayısında üçte bire yakın artış oldu. Vaka sayısı ise 29 bin 474 oldu.

Hastanelerde kaynak sınırına ulaşıldığında, hangi hastalara bakım yapılacağına dair karar vermede doktorlara etik bir rehber sunma amacıyla hazırlanan belgede, daha genç ve sağlıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Sağlık Bakanı Litzman İle Eşine Kovid-19 Teşhisi Kondu02 Nisan 2020 Perşembe 09:00
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 4 Bini Aştı02 Nisan 2020 Perşembe 09:00
  • İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 13 Bin 155'e Yükseldi02 Nisan 2020 Perşembe 08:50
  • Tarkan ailesiyle birlikte Köln'de karantinada02 Nisan 2020 Perşembe 08:40
  • Trump: ABD'nin tıbbi malzeme stoku bitmek üzere02 Nisan 2020 Perşembe 08:36
  • ABD'de 884 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: Toplam ölü sayısı 4 bin 475'e çıktı02 Nisan 2020 Perşembe 08:33
  • Koronavirüs | Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?01 Nisan 2020 Çarşamba 19:52
  • Maske bizi koronavirüsten ne kadar korur?01 Nisan 2020 Çarşamba 17:08
  • "Sokağa çıkma yasağı 700 bin yeni vakayı önledi"01 Nisan 2020 Çarşamba 16:55
  • Covid-19'dan ölenlerin cenaze işlemleri nasıl oluyor?01 Nisan 2020 Çarşamba 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti