İngiltere'de Son 24 Saatte 315 Koronavisrüs Kaynaklı Ölüm

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446'ya yükseldi.

Başbakan Yardımcısı Michael Gove'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artışla 28 bin 446'ya çıktı.

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi.

İngiltere'de toplam test sayısı da 1 milyon 206 bin 403'e çıktı.

"NORMALLEŞME" SÜRECİ

Gove, Başbakan Boris Johnson'ın bu hafta içinde halka, kısıtlamaların kalkış takvimi hakkında kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

Johnson geçen hafta yaptığı açıklamada halkın çabaları ve fedakarlıklarının etkisinin görüldüğünü, hastaneye kabul ve yoğun bakımdaki kişi sayılarının düştüğünü belirterek, "Bu hastalığın zirve noktasını geride bıraktık ve eğimimiz aşağıya doğru. Uzun vadede umutlu olmak için birçok nedenimiz var." demişti.

Johnson, salgında ikinci bir dalganın "kalıcı ekonomik hasara" neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle hükümetin, "ekonomiyi kademeli olarak açması gerektiğini" kaydetmişti.