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İngiltere'de Son 24 Saatte 57 Bin 725 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

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İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulundu.
İngiltere'de Son 24 Saatte 57 Bin 725 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulundu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 74 bin 570'e ulaştı.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 599 bin 789'a yükseldi.

Bir günde 420 bin 492 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 52 milyon 58 bin 247 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 23 bin 823 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1847'si yoğun bakımda bulunuyor.

- Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan türü tespit edilmişti

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığı açıklanmıştı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'unun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

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