İngiltere'de sürpriz erken seçim açıklaması

Başbakan Theresa May: Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak

İngiltere'de sürpriz şekilde erken seçim gündeme geldi.

Daha önceki açıklamalarında genel seçimin 2020'de yapılacağını söyleyen Başbakan Theresa May, kabine toplantısı ardından 8 Haziran'da erken seçim çağrısı yaptı.

Ülkede böyle bir seçim kararı için Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayıyla 5 yılda bir seçim yasasının değişmesi gerekli.

May, "Önümüzdeki yıllarda istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak" diyor. May'e göre Brexit başlarken şu sırada önemli görüş ayrılıkları tartışılan Parlamento'nun bütünlüğü ancak böylece görülecek.

May, Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) başladığı bir dönemde Parlamento'nun bütünlük içinde hareket ettiğini görmek ancak Brexit süreci konusunda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyledi.