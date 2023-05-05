  • BIST 4.484,35
  • Altın 1282.74
  • Dolar 19.4929
  • Euro 21.5272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

İngiltere’de taç giyme töreni heyecanı

» »
İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor.
İngiltere’de taç giyme töreni heyecanı

İngiltere’de Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni öncesi Londra sokakları, iş yerleri ve kamusal alanlar tören için süslenirken vatandaşlar taç giyme törenine özel üretilen eşyalara büyük ilgi gösteriyor.

Başkent Londra’da her yerde 6 Mayıs’taki taç giyme törenine yönelik hazırlıkları görmek mümkün. “Taç giyme hafta sonu” olarak anılan 6-7 Mayıs ve resmi tatil olan 8 Mayıs için ülke genelinde kutlama etkinlikleri ve eğlenceler düzenlenecek.

Londra’da neredeyse her parkta çocuklara yönelik oyun alanları kurulurken kentin önemli caddeleri ile meydanları da taç giyme gününde yapılacak özel kutlamalara sahne olacak. Şehrin Thames Nehri kıyısındaki Hammersmith, Fulham ve Chiswick bölgelerinde önemli caddeler ve parklarda pazar günü düzenlenecek “Büyük yemek” etkinliği için hazırlıklar yapılıyor.

Tören öncesi Londralılar sokaklarda kamp kurmaya başladı.

Halkın yeni kralı kutlamak için bir araya geleceği yerlerde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları masa düzeni, yemekler ve çocuk oyun alanlarını kuruyor. Hammersmith’in meşhur King Caddesi de bu kapsamda hafta sonu ve pazartesi trafiğe kapatılacak.

Londra’nın en meşhur caddeleri Oxford ve Regent caddeleri de yeni kralı kutlamak için hazırlanan mekanlardan. Tamamı bayraklarla süslenen iki caddede bazı mağazalar da taç giyme töreni için giriş ve çıkışları ile vitrinlerini hazırladı.

Taç giyme töreninin kalbinde yer alacak Buckingham Sarayı önündeki The Mall Caddesi, Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı da tören için hazır. Binlerce insanın kralın geçit törenini izleyeceği bu üç noktada hem süslemeler dikkati çekiyor hem de davetlilere yönelik kurulan tribünler ile basın için oluşturulan platformlar yer alıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL KRAL CHARLES KİTAPLARI

En son 1953’te taç giyme töreni gören İngiltere’de Kral 3. Charles’ın taç giymesi tarihi bir olay olarak kabul ediliyor. Ülkede 70 yıl sonra düzenlenen ilk törenin etkisi sadece hediyelik eşya mağazalarında değil tüm mağazalarda görülüyor.

Ülkenin tanınmış zincir kitap mağazalarından Waterstones’un vitrinlerinde Kral Charles’ın hayatını, monarşiyi ve Kraliçe Elizabeth’i anlatan kitaplar bulunuyor. Aynı konularda çocuklara yönelik resimli kitapların da yer aldığı Waterstones’da özel taç giyme bölümü bile oluşturuldu.

İngiltere’nin tanınmış kırtasiye mağazası WH Smith ise üzerinde Kral’ın resmi, taç giyme törenine özel hazırlanan logo ve İngiltere bayrağı (Union Jack) bulunan ürünlerini hem vitrinine taşıdı hem de mağazaların içindeki özel bölümlerde satıyor. Bunların yanında restoranlardan kıyafet mağazalarına, tren istasyonlarından ticari taksilere kadar her yerde taç logosu, Kral’ın resmini, maskelerini ve bayraklar görmek mümkün.

Kral 3. Charles, yaklaşık 70 yıl beklediği tahta 6 Mayıs’ta düzenlenen törenle çıkacak. Annesi Kraliçe Elizabeth’in eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından kral olan Charles için dini taç giyme töreni Westminster Katedrali’nde düzenlenecek.

Kral, törene Buckingham Sarayı’ndan çıktıktan sonra kortejle yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından ulaşacak ve burada yapılan dini törenle taç giyecek. Galler Prensi unvanını 65 yılla en uzun süre taşıyan Charles, tahta geçen en yaşlı hükümdar.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de binlerce öğretmen Başbakanlığa yürüdü02 Mayıs 2023 Salı 22:50
  • Prens Harry babasını mı oğlunu mu seçecek?01 Mayıs 2023 Pazartesi 21:25
  • Kral Charles, taç giyme töreninde kullanılmış tahta oturacak01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:20
  • İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler taç giyme töreninde yer alacak30 Nisan 2023 Pazar 18:56
  • İngiltere’deki Türkler oy kullanmak için sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu30 Nisan 2023 Pazar 12:28
  • İngiltere'de 130 bin memur ve kamu sektörü çalışanı greve gitti29 Nisan 2023 Cumartesi 12:58
  • İngiltere’de kiralık konut fiyatları rekor kırdı28 Nisan 2023 Cuma 19:58
  • Eski başbakanın kredi almasına yardım eden BBC başkanı istifa etti28 Nisan 2023 Cuma 17:39
  • İngiltere'de gıda krizi: Yardım kolisi sayısı yüzde 37 arttı26 Nisan 2023 Çarşamba 11:10
  • Monarşi karşıtları Kral Charles’ın taç giyme törenini protestoya hazırlanıyor25 Nisan 2023 Salı 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti