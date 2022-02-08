İngiltere’de Tahtın 3 Numaralı Varisi Prens George’a Önemli Görev

Kutlamalarda Kraliçe’nin torununun oğlu olan 8 yaşındaki Prens George da ilk defa ön plana çıkıp kraliyet ailesinin gelecek neslini temsilen boy gösterecek.

İngiltere'de tahtın 3 numaralı varisi olan 8 yaşındaki Prens George'a önemli bir görev verildi.

Cambridge Dükü Prens William'ın en büyük çocuğu olan küçük prens, bu yıl tahttaki 70. yılını kutlayan büyük büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth’e düzenlenecek törenlerde yardım edecek.

95 yaşındaki kraliçe için Platin Jübile kutlama programı kapsamında düzenlenecek bazı etkinliklerde Prens George da önemli bir sorumluluk alarak kraliyet ailesinin gelecek neslini temsilen boy gösterecek.

İngiliz basını, Prens George'un babası Prens William ve annesi Kate'e etkinliklerde destek vereceğini bildirdi.

Prens George, Prens William ve eşi Kate Middleton’ın üç çocuğundan en büyüğü.

KRALİÇE İÇİN DUYGUSAL BİR DÖNEM

Kraliyetle ilgili haberleriyle tanınan yazar Nigel Cawthorne, OK! Dergisine yaptığı açıklamada “Majestelerinin torunlarının, özelikler de George'un bu yıl öne plana çıkacağını ve kutlamalarda sık sık görüneceğini düşünüyorum” dedi.

Kraliyet uzmanları, geçen sene eşini kaybeden kraliçe için 70. yıl etkinliklerinin çok duygusal geçeceğini düşünüyor.

1952’de 26 yaşındayken tahta oturan Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat’ta tahttaki 70. yılını geride bıraktı.

Cawthorne, “Kraliçe bombalarla dağılmış bir ülkede tahta oturdu ve ülkeyi siyasi istikrar dönemine soktu. Bu inanılmaz bir miras. William, Kate ve onların çocuklarının kraliyet ailesini geleceğe taşıyacak bir yol bulacağını biliyor” diye konuştu

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtın bir numaralı varisi olan oğlu Prens Charles’ın kral olması durumunda onun eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın da kraliçe unvanı almasını istediğini açıklamıştı.

Öte yandan Kraliyet ailesiyle arası açık olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki Platin Jübile kutlamalarına katılıp katılmayacağı bilinmiyor.