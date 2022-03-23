  • BIST 2.196,69
  • Altın 913.685
  • Dolar 14.8051
  • Euro 16.327
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

İngiltere'de tepki çeken afiş: İyi bir Rus, ölü bir Rus

» »
İngiltere'nin başkenti Londra'nın farklı bölgelerinde üzerinde "iyi bir Rus, ölü bir Rus" yazılı afişler görüldü.
İngiltere'de tepki çeken afiş: İyi bir Rus, ölü bir Rus

İngiltere'nin başkenti Londra'nın farklı bölgelerinde üzerinde "iyi bir Rus, ölü bir Rus" yazılı afişler görüldü. İngiltere Komünist Partisi, afişlere tepki göstererek yetkililere müdahale çağrısında bulundu.

Afişlerde, Rus bayrağı renklerinde bir domuz ve “İyi Rus = Ölü Rus” metni yer alıyor.

Rus haber kaynağı Readovka'ya göre afişler, Londra'da görüldüler ve Readovka tarafından paylaşılan bir fotoğrafın arka planında Londra'nın toplu taşıma şirketinin logosu görülüyor.

İngiltere Komünist Partisi, yetkilileri Rusları domuz olarak gösteren ve ölümlerini isteyen afişlere karşı “hızlı hareket etmeye” çağırdı.

İngiltere Komünist Partisi, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda afişlerin Nazi döneminde Yahudilere yönelik zulmü hatırlattığını söyledi. Afişleri görenlerin çekip almaları istendi.

 

Fotoğraf: Communist Party Britain

[Fotoğraf: Communist Party Britain]

 

 

Şimdiye kadar kaç afişin asıldığı veya kaldırılıp kaldırılmadığı belli değil. Aynı şekilde afişleri kimin astığı da açıklanmadı.

Bu ayın başlarında, Rusya Dışişleri Bakanlığı, "benzeri görülmemiş düzeyde bir Rus düşmanlığını" not ettiğini ve "sorumluların mevcut yasaya göre sorumlu tutulacağını" söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den Polonya’ya Savunma Desteği17 Mart 2022 Perşembe 19:52
  • Duş Aldığı Esnada Göğüsleri Patlayan Film Yıldızı Sophie Anderson, Ameliyata Alındı17 Mart 2022 Perşembe 00:38
  • Parlamentodaki Görüşmeler Sırasında Uyuyakaldı15 Mart 2022 Salı 18:21
  • İngiltere, Assange'ın ABD'ye İade Edilebileceği Yönündeki Karara İtirazını Reddetti14 Mart 2022 Pazartesi 23:00
  • Rus Oligarkın İngiltere’deki Evini Bastılar: ‘Bu Mülk Ukraynalı Mültecilere Ait’14 Mart 2022 Pazartesi 21:25
  • İngiltere’den Rus Parlamenterlere Yaptırım11 Mart 2022 Cuma 17:53
  • İngiltere Ukraynalılara Vize Sürecini Kolaylaştıracak10 Mart 2022 Perşembe 21:23
  • İngiltere Dimitri’leri Karıştırdı, Yanlış Fotoğrafı Kullandı10 Mart 2022 Perşembe 20:22
  • İngiltere'den 7 Rus oligarka yaptırım: Varlıkları donduruldu10 Mart 2022 Perşembe 15:14
  • Ünlü isimlerden açık mektup: Rusya’ya karşı 10 adım savaşı bitirebilir10 Mart 2022 Perşembe 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti