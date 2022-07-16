İngiltere’de tepki çeken planda yeni iddia: Göçmenler Ruanda’yla birlikte Türkiye’ye de gönderebilir

İngiltere’de tartışma yaratan yasadışı göçmenleri Ruanda’ya sınır dışı etme planıyla ilgili Türkiye’yi de ilgilendiren çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de başbakanlık yarışında da adı öne çıkan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın başbakan olması halinde yasadışı göçmenleri Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de gönderme planı yaptığı iddia edildi.

İngiltere'nin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda’ya gönderme planı ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Hükümet, sığınma talebi başvuruları işleme alınırken göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesinin insan kaçakçılığını ve Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen akışını önleyeceğini savunmuştu.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri dahil birçok yetkili ve insan hakları örgütleri ise kararı eleştirmiş, Birleşmiş Milletler yetkilileri de bu adımın uluslararası Mülteci Sözleşmesi'nin ihlali olacağı uyarısında bulunmuştu.

Truss, başbakanlık yarışını önde götüren isimlerden biri.

AİHM SON DAKİKADA ENGELLEMİŞTİ

Öte yandan İngiltere hükümetinin göçmenleri sınır dışı etme hamlesi, geçen ay AİHM tarafından son anda engellenmişti. Sığınmacıları İngiltere'den Ruanda'ya taşıyacak ilk uçak, geçen ay kalkıştan hemen önce AİHM'in itirazıyla boşaltılmış, İngiliz hükümeti hayal kırıklığı yaşarken planı protesto eden kesimler kararı memnuniyetle karşılamıştı.

Son olarak Başbakan Boris Johnson'ın istifa kararı sonrasında Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında öne çıkan isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Truss'ın milletvekilleriyle yaptığı özel görüşmelerde sığınmacıları Türkiye'ye gönderme planını gündeme getirdiği belirtildi.

‘İSPANYA ELENDİ, TÜRKİYE SEÇENEĞİ KABUL GÖRDÜ’

Muhafazakar milletvekili Christopher Chope, Truss'ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına sıcak baktığını aktardı. Truss'a yakın bir kaynak da İngiliz bakanın bu konuda Türkiye'yle müzakereye sıcak baktığını belirtti.

The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye'nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazdı. Haberlerde halihazırda Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere'nin göçmenleri sınır dışı etme planı henüz uygulamaya geçmedi. Birçok kişi planın iptali için İngiliz mahkemelerinde dava açarken uygulamanın yeni başbakanın seçileceği eylül ayından önce hayata geçmesi beklenmiyor.

BORIS JOHNSON, TRUSS’I DESTEKLİYOR

Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde önceki gün düzenlenen ikinci tur oylamada Dışişleri Bakanı Liz Truss 64 oyla üçüncü sırada yer almıştı. Truss, istifa kararı alan Boris Johnson'ın da başbakanlık için desteklediği isimler arasında bulunuyor.

Resmi kayıtlara göre geçen yıl 28 binden fazla göçmen küçük teknelerle Avrupa'dan İngiltere'ye geçiş yaptı.