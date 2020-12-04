  • BIST 1.333
  • Altın 462,908
  • Dolar 7,8052
  • Euro 9,4875
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 vaka! 5'i yerel!

İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu

» »
İngiltere'de stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.
İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates Stadı'nda Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda Arsenal taraftarı tribündeki yerini aldı. Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de maçlar Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.

Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün sona eren ulusal karantinanın ardından orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz Hava Yolu Şirketi Easyjet'ten Tarihi Zarar17 Kasım 2020 Salı 21:15
  • İngiltere Ve ABD Havacılık Anlaşması İmzaladı17 Kasım 2020 Salı 16:45
  • Lillie: “Siyasi eşitlik Kıbrıs sorununun çözümü için önemli ana nokta”15 Kasım 2020 Pazar 16:10
  • İngiltere’de salgının başından bu yana bir ilk: Günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı12 Kasım 2020 Perşembe 22:20
  • Britanya’da bir aylık karantina başladı05 Kasım 2020 Perşembe 18:57
  • İngiltere ikinci kez karantinaya gitti05 Kasım 2020 Perşembe 09:41
  • İngiltere, AB’nin yasal sürecini yanıtsız bıraktı03 Kasım 2020 Salı 17:30
  • İngiltere'de 2 Aralık'a kadar sokağa çıkma yasağı geldi...31 Ekim 2020 Cumartesi 22:17
  • İngiltere, Kıbrıs’ı karantina listesine aldı30 Ekim 2020 Cuma 08:36
  • Araştırma: İngiltere'de Günlük 96 Bin Kişinin Kovid-19'a Yakalandığı Tahmin Ediliyor29 Ekim 2020 Perşembe 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti