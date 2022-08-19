İngiltere'de tüketici güveni rekor düşük seviyede

İngiliz Tüketici Güveni, yaşam maliyeti baskıları ve zayıf ekonomik beklentiler artmaya devam ederken Ağustos ayında rekor seviyeye geriledi.

Araştırma şirketi GfK tarafından derlenen tüketici güveni barometresi, Temmuz'da eksi 41'den Ağustos'ta eksi 44'e geriledi, böylece anketin başladığı 1974'ten bu yana en düşük seviye gerçekleşmiş oldu. Ekonomistlerin tüketici güveninin önceki aya göre değişmeyeceğine dair beklentilerin altında kaldı.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Endeksin tüm alt kalemlerinde ölçümler düşüşe işaret etti. Bu, yaşam maliyetlerindeki hızlı artışın yarattığı akut endişeleri yansıtıyor. İngiltere ekonomisi konusunda kızgınlık bu sonuçların en büyük yönlendiricisi. Tüketiciler için ay sonunu getirmek bir kabus haline geldi ve güven krizi sonbaharın karanlık ve kışın soğuk günlerinde daha da kötüleşir" dedi.