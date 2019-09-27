İngiltere’de umut veren test

Bilim dünyası, en ‘sinsi’ kanser türü olarak nitelenen pankreas kanserine karşı “çığır açıcı” bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen idrar testi sayesinde hastalığın henüz semptomları bile ortaya çıkmadan tespit edilebileceği belirtiliyor.

Pankreas kanseri, hayati kayıpların yüksek derecede yaşandığı kanser çeşitlerinin başında gediyor. Çünkü hastalık tehlikeli ve sinsi şekilde ilerliyor. Belirtiler çoğu zaman hastalığın son evrelerinde kendini gösteriyor. Ancak İngiltere’de yapılan bir çalışma bu olumsuz tabloyu değiştirebilir.

Başkent Londra’da bulunan Queen Mary Üniversitesi’nden araştırmacılar, geliştirdikleri idrar testinin pankreas kanserini daha semptomları bile ortaya çıkmadan tespit edebileceğini açıkladı.

24 saat içinde sonuç verdiği belirtilen testin, pankreas kanserinin bugüne kadar son aşamada tespit edilmesi açısından da ‘çığır açıcı’ nitelikte olduğu ifade ediliyor.Test, pankreas kanserinde büyük rol oynayan 3 proteini idrarda tespit edebilmesi bakımından diğer testlerden ayrılıyor.

Dünya’da bir ‘ilk’ niteliğindeki testin, bu kanser türüne yakalanan hastaların hayatta kalma oranını da yüzde 60’a kadar arttırabileceği belirtiliyor.Araştırmanın 4 yıl içinde sonuçlanması ve sonuçların pozitif olması durumunda hemen uygulanmaya başlaması bekleniyor.