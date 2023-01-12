İngiltere'de üretilen 'yapay pankreas' Tip 1 diyabet hastaları için kullanıma hazır

İngiltere'de 100 binden fazla Tip 1 diyabet hastasına, ampütasyon ve körlüğü önlemeye yardımcı olmak için Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kapsamında 'yapay pankreas' sunulacak. Tip 1 diyabet hastaları, körlük, ampütasyon veya böbrek sorunları gibi yüksek kan şekeri seviyelerinden kaynaklanan uzun vadeli komplikasyon riskleri altında. Nice’tan (Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü) onayını da alan yeni cihaz, Tip 1 diyabet kaynaklı bu riskleri tamamıyla ortadan kaldırabilir.

Tip 1 diyabet hastalarının günlük rutini nedir?

Tip 1 diyabet hastalarının, her gün parmaklarını delerek veya sürekli glikoz monitörü kullanarak kan şekeri seviyelerini düzenli olarak izlemesi gerekiyor. Seviyeler daha sonra günde birden fazla insülin enjeksiyonu veya deri altına insülin enjekte etmek için bir pompa kullanılarak yönetiliyor.

Kan şekeri takip etmeyecekler

Nice tarafından kullanılmasına onay gelen yeni teknoloji, hastaların kan şekeri seviyelerini takip etmek zorunda kalmadan günlük yaşamlarına devam etmelerine olanak tanıyor. Sistem vücuda takılan bir insülin pompası ve bu pompaya sürekli veri aktaran bir glikoz denetleyici içeriyor. Denetleyici aracılığıyla toplanan veriler, uygulanması gereken insülin miktarını belirlemek için bir algoritma kullanarak, hastaya gerekli miktarda insülini otomatik olarak enjekte ediyor. Normalde bu görevi pankreas organı üstleniyor ancak Tip 1 diyabet hastalarının bu organı bu işlevi yitirdiğinden yeni ‘yapay pankreas’ hayat kurtarıcı nitelikte olacak.

Cihazın yıllık ücreti şimdilik 5 bin 744 sterlin

Cihazı hamile kadınlar veya çocuk sahibi olmayı planlayanlar da hamilelik sırasında kandaki glikoz seviyelerini yönetmek daha zor olabileceğinden, cihazı kullanabiliyor. İngiltere'de yaklaşık 105 bin kişiye bu teknolojinin sunulması planlandı ancak ilk önce ücreti değişecek. Yıllık 5 bin 744 sterline (yaklaşık 131 bin Türk Lirası) mal olacak yeni teknolojinin, Nice’ın belirlediği kurallara uymak zorunda kalan NHS’le yapılacak bir anlaşmayla çok daha ucuza geleceği açıklandı. Böylece hastaların yapay pankreaslarına ulaşması çok daha kolay olacak.

‘Ampütasyon, körlük gibi sorunları geride bırakacak’

NHS İngiltere'de diyabet konusunda ulusal uzmanlık danışmanı olan Profesör Partha Kar, yeni cihaz için "Bu teknolojinin Tip 1 diyabet yönetiminde en iyi kontrolü sağladığı kanıtlandı. Diyabet hastaları için ampütasyon, körlük ve böbrek sorunları gibi durumları muhtemelen geçmişte bırakacak" sözlerini kullandı.