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İngiltere’de uzaktan çalışmak isteyenlere maaş kesintisi gündemde

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Covid-19 pandemisiyle birlikte, özellikle bilgisayar başında çalışabilen kişiler için başlayan uzaktan çalışma modeli, İngilizler için farklı sonuçlar doğurabilir.
İngiltere’de uzaktan çalışmak isteyenlere maaş kesintisi gündemde

Pandemiyle birlikte tüm dünyada uygulanmaya başlanan uzaktan ya da evden çalışma modeli, hem çalışanlar hem de işverenler için fayda sağlayarak hızla yaygınlaşmıştı.

Ancak Times’ın haberine göre, kökleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir hukuk firması olan Stephenson Harwood’un yönetici ortakları, avukatlara ve diğer personele, tam zamanlı uzaktan çalışmayı içeren radikal bir seçenek sundu.

Buna göre tüm çalışanlara kalıcı olarak evden çalışabilecekleri söylendi. Ancak bu onlara yüzde 20’lik bir maaş kesintisine mal olacak.

“GELMEYECEKLERİNİ TAHMİN EDEBİLİYORUZ”

Deniz hukuku alanında uzman olarak tanınan Stephenson Harwood, Birleşik Krallık’ta en çok kazanan 50 hukuk firması arasında yer alıyor. 1100’den fazla çalışanı var ve Fransa, Yunanistan, Hong Kong, Singapur ve Güney Kore’de ofisleri bulunuyor.

Firma, Times’a, yeni çalışma politikasının Londra’daki genel merkezde ve uluslararası ofislerinin çoğunda geçerli olacağını doğruladı.

Stephenson Harwood’daki genç avukatların başlangıç maaşları yaklaşık 1 milyon 690 bin TL (90 bin Sterlin). Bu da, tekliften yararlananların yaklaşık 336 bin TL (18 bin Sterlin) kaybedeceği anlamına geliyor.

Firmanın bir sözcüsü, teoride, birkaç yıllık deneyime sahip kıdemli bir avukatın, Londra’da yaşıyor olsa bile, uzaktan tam zamanlı çalışmayı tercih edebileceğini doğruladı. 

Firmanın çok az sayıdaki personelinin bu teklifi kabul etmesini beklediği düşünülüyor. Sözcü, “Ofisin büyük çoğunluğu için hibrit çalışma politikamız iyi işliyor” dedi.

TEŞVİK İÇİN KÖPEK YAVRUSU, SİNEMA GÜNLERİ…

Çalışanlarını ofise getirmeye zorlayan tek şirket Stephenson Harwood değil. Birçok firma, çalışanları en azından esnek bir programa göre ofislere geri çekmek için çeşitli teşvikler veya zorlayıcı kararlar benimsiyor.

Yakınlarda Hogan Lovells isimli bir firmanın, hayvan terapisi sağlayan Paws in Work’e iki gün boyunca ofise “sevimli köpek yavruları” getirmesi için para ödediği ortaya çıktı.

Bunun dışında birçok farklı şirket de çalışanlarını ofis ortamına geri döndürmek için, onlara ücretsiz kekler, öğle yemekleri ve toplu sinema akşamları teklif ediyor.

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