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İngiltere'de uzmanlar uyardı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir

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İngiltere'de uzmanlar uyardı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir
İngiltere'de uzmanlar uyardı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir

İngiltere'de bu kış gripten ölümlerin son 50 yılın en yüksek seviyesinde olabileceği açıklandı. Tıp Bilimleri Akademisi'nin araştırmasına göre geçen yılki karantina uygulamaları sonucu gribe karşı bağışıklığının zayıflaması nedeniyle 60 bin kişi hayatını kaybedebilir. ABD'de de halka grip aşısı olmaları çağrısı yapıldı.

İngiltere'de Tıp Bilimleri Akademisi'nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Ülkede bu kış, grip nedeniyle 60 bin kişinin hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Yapılan araştırmada geçen yıl corona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlamaların diğer solunum yolu virüslerinin engellenmesine yardımcı olduğu belirtildi. Gribe karşı bağışıklığın zayıflamasının, bu yıl 15 bin ila 60 bin kişinin gripten ölmesine neden olabileceği ifade edildi.
Gripten her yıl ortalama 11 bin kişinin öldüğüne dikkat çeken uzmanlar İngiltere'de bu yıl grip vakalarında büyük artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı, geniş kapsamlı bir aşılamanın bu riski azaltmaya yardımcı olabileceği de vurgulandı.

"DOĞAL BAĞIŞIKLIK YOK"

İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam "Kısıtlamalar nedeniyle geçen yıl çok fazla kişi grip olmadı, bu yüzden toplumumuzda her zamanki kadar doğal bağışıklık yok" dedi.

Van-Tam, halka en kısa sürede grip aşısı olmaları çağrısında bulundu

Sağlık yetkilileri, bu yıl grip ölümlerinin, Hong Kong gribinin Birleşik Krallık'ı kasıp kavurduğu 1968'den bu yana en yüksek seviyede olabileceğinden endişe ediyor.

Benzer bir çağrı da ABD'de yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri bu kış hem corona virüs hem de grip salgınının bir arada yaşanacağına dikkat çekerek halka grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

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