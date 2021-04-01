İngiltere’de vaka ve can kayıpları her geçen gün azalıyor

Covid-19 aşılarına en erken başlayan ülke olan ve Bloomberg verilerine göre yaklaşık 30 milyon doz aşı uygulanan İngiltere’de vaka ve can kaybı sayıları gün geçtikçe azalıyor.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından açıklanan verilere göre başkent Londra’da Pazar günü corona virüs kaynaklı herhangi bir can kaybı görülmediği açıklanırken bu durumun en son 14 Eylül 2020’de görüldüğü belirtildi.

Başkent Londra baz alındığında Ocak 2021’de 200’den fazla can kaybı görüldüğü bildirilirken İngiltere Halk Sağlığı açıklanan verilerin çok olumlu olduğunun altını çizdi.

ALTI KİŞİLİK GRUPLARA İZİN VERİLİYOR

Açıklanan veriler ile birlikte İngiltere hükümeti, Covid-19 kısıtlamalarını gevşeterek iki hane veya altı kişiden oluşan grupların dışarıda buluşmasına izin verdiğini açıkladı.

İngiltere, ülkenin güneydoğusunda daha bulaşıcı olduğu belirtilen corona virüs varyantının tespit edilmesinin ardından 4 Ocak’tan bu yana katı bir ulusal karantina uygulamıştı.

JOHNSON’DAN İHTİYAT ÇAĞRISI

Tenis kortları, yüzme havuzları ve golf sahaları gibi açık hava spor tesislerinin yeniden açılmasına izin verilirken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa’nın başka yerlerinde artan vakalar nedeniyle ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

Johnson, “Organize sporun ne kadar çok özlediğini ve özellikle çocuklar için fiziksel aktiviteleri kısıtlamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum” demişti.

AVRUPA’DA EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN ÜLKE

Halihazırda Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) raporuna göre İngiltere, Covid-19 kaynaklı 126 binden fazla can kaybı ile Avrupa’nın en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip ülkesi durumunda bulunuyor.

Pazartesi günü de yapılan açıklamalarda okullardaki rahatlamanın altı çizilerek vatandaşların evden çalışmaya teşvik edildiği ve yurtdışına seyahat yasağının sürdüğü bildirilmişti.

Başbakan Boris Johnson da İngiltere’de aşılama programının kesintisiz devam etmesi ve enfeksiyon oranlarının artmaması koşuluyla, diğer sıkı kuralların önümüzdeki haftalarda daha da gevşetileceğini belirtmişti.