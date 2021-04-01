  • BIST 1.413
  • Altın 450,292
  • Dolar 8,1546
  • Euro 9,5689
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

İngiltere’de vaka ve can kayıpları her geçen gün azalıyor

» »
Covid-19 aşılarına en erken başlayan ülke olan ve Bloomberg verilerine göre yaklaşık 30 milyon doz aşı uygulanan İngiltere’de vaka ve can kaybı sayıları gün geçtikçe azalıyor.
İngiltere’de vaka ve can kayıpları her geçen gün azalıyor

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından açıklanan verilere göre başkent Londra’da Pazar günü corona virüs kaynaklı herhangi bir can kaybı görülmediği açıklanırken bu durumun en son 14 Eylül 2020’de görüldüğü belirtildi.

Başkent Londra baz alındığında Ocak 2021’de 200’den fazla can kaybı görüldüğü bildirilirken İngiltere Halk Sağlığı açıklanan verilerin çok olumlu olduğunun altını çizdi.

ALTI KİŞİLİK GRUPLARA İZİN VERİLİYOR

Açıklanan veriler ile birlikte İngiltere hükümeti, Covid-19 kısıtlamalarını gevşeterek iki hane veya altı kişiden oluşan grupların dışarıda buluşmasına izin verdiğini açıkladı.

İngiltere, ülkenin güneydoğusunda daha bulaşıcı olduğu belirtilen corona virüs varyantının tespit edilmesinin ardından 4 Ocak’tan bu yana katı bir ulusal karantina uygulamıştı.

JOHNSON’DAN İHTİYAT ÇAĞRISI

Tenis kortları, yüzme havuzları ve golf sahaları gibi açık hava spor tesislerinin yeniden açılmasına izin verilirken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa’nın başka yerlerinde artan vakalar nedeniyle ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

Johnson, “Organize sporun ne kadar çok özlediğini ve özellikle çocuklar için fiziksel aktiviteleri kısıtlamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum” demişti.

AVRUPA’DA EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN ÜLKE

Halihazırda Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) raporuna göre İngiltere, Covid-19 kaynaklı 126 binden fazla can kaybı ile Avrupa’nın en yüksek Covid-19 ölüm oranına sahip ülkesi durumunda bulunuyor.

Pazartesi günü de yapılan açıklamalarda okullardaki rahatlamanın altı çizilerek vatandaşların evden çalışmaya teşvik edildiği ve yurtdışına seyahat yasağının sürdüğü bildirilmişti.

Başbakan Boris Johnson da İngiltere’de aşılama programının kesintisiz devam etmesi ve enfeksiyon oranlarının artmaması koşuluyla, diğer sıkı kuralların önümüzdeki haftalarda daha da gevşetileceğini belirtmişti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Kovid-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptıranların Sayısı 30 Milyonu Aştı29 Mart 2021 Pazartesi 10:03
  • Johnson: Aşıdaki Başarımızın Arkasında Açgözlülük Ve Kapitalizm Var24 Mart 2021 Çarşamba 12:58
  • İngilizler temmuza kadar seyahat edemeyebilir23 Mart 2021 Salı 13:29
  • İngiltere'nin Bristol Kentinde Eylemciler Polis Karakoluna Saldırdı22 Mart 2021 Pazartesi 12:03
  • İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu20 Mart 2021 Cumartesi 22:00
  • İngiltere Başbakanı Johnson, Bazı Ülkelerin Kullanımını Askıya Aldığı Astrazeneca Aşısını Yaptıracak17 Mart 2021 Çarşamba 16:45
  • İngiltere’de polise öfke dinmiyor16 Mart 2021 Salı 11:12
  • Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie’ye neden prens unvanı verilmedi?12 Mart 2021 Cuma 22:18
  • Buckingham'dan ırkçılık suçlamalarına yanıt: Araştırılacak12 Mart 2021 Cuma 15:45
  • İngiliz Yüksek Komiseri Halkın Partisi’ni ziyaret etti11 Mart 2021 Perşembe 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti