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İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyan KKTC’ye gelmek isteyen  öğrencilerin dikkatine

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KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyan, ancak KKTC’ye gelmek isteyen  öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyan KKTC’ye gelmek isteyen  öğrencilerin dikkatine

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyan, ancak KKTC’ye gelmek isteyen  öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harper, Ercan veya Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelecek öğrencilerin, 15 Aralık itibarıyla devlet tarafından ücretsiz 10 günlük otel karantinasına yerleştirileceğini vurguladı. 

Londra'dan Ercan'a uçuşlarda 72 saat önceden yapılması gereken PCR testlerinin okullar veya devlette ücretsiz, özel klinik veya laboratuvarlarda ise 120-200 Sterlin karşılığı yapılabileceğine işaret eden Harper, İngiltere’den çıkışlarda öğrenci belgesi ve PCR sonuç belgesi çıktısının yolcu beraberinde olması gerektiğini belirtti.

Yolcunun, eğer transit yolcu değil ve İstanbul'a giriş yapmışsa, İngiltere’den aldığı PCR testiyle Ercan'a uçuşuna devam edebileceğini kaydeden Harper, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ücretli PCR yapılabileceğini ancak sonucun 4 saate yakın sürede çıktığına işaret etti.

GÜNEY KIBRIS’TAN UÇUŞLAR

Metin Harper, Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine dönecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:

“Firmadan biletleme yaparken Cyprus Flight Pass almak gerekiyor. Larnaka ve Baf Havalaanlarında 60 Euro karşılığında PCR yapılmakta. Eğer Birlesik Krallık'tan aldığınız testiniz varsa burada yapmanıza gerek yoktur.”

BREXİT SÜRECİ

Harper, İngiltere’de okuyan öğrencilerin Brexit sürecinden dolayı yapması gereken işlemleri, özellikle ön yerleşim izni başvurularını tamamlamaları konusunda da uyardı.

Harper, “Başlayan pre-settlement başvuruları devam ediyor. Henüz başvurmamış öğrencilerimiz ivedilikle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Eski veya yeni kayıt olsun, önceden onay almayan herkes başvuru yapmalıdır” dedi.

Metin Harper, ihtiyaç duyulması durumunda 00995488658104 ve 00447388219411 numaraları telefon ve whatsapp hatlarına ulaşılabileceğine dikkat çekti.

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