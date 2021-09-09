  • BIST 1.434,520
  • Altın 489,06
  • Dolar 8,4650
  • Euro 9,9950
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

İngiltere’de vergi zammı büyük tartışma başlattı

» »
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu hafta başında önerdiği yüzde 1,25’lik gelir vergisi zammı bugün Avam Kamarası’nda yapılan oylama ile milletvekilleri tarafından onaylandı.
İngiltere’de vergi zammı büyük tartışma başlattı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu hafta başında önerdiği yüzde 1,25’lik gelir vergisi zammı bugün Avam Kamarası’nda yapılan oylama ile milletvekilleri tarafından onaylandı. Oylamada ülkede sağlık ve sosyal bakımın finanse edilmesine yardımcı olmak için sigorta vergisinin yüzde 1,25 oranında artırılması için 319 milletvekili “evet”, 248 milletvekili ise “hayır” oyu verdi.

Avam Kamarası’nda yapılan oylama sırasında muhafazakar parti milletvekilleri vergi artışına itiraz etti. Johnson’ın vergi teklifleri açıklamasından yalnızca bir gün sonra oylama yapılmasına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, teklifin düşünülmesi için verilen sürenin kısa olduğunu söyleyerek, vergi artışının sosyal bakımdaki sorunları çözmeyeceğini iddia etti.

İşçi Partisi, bunun için insanların evlerini satmak zorunda kalabileceklerine yönelik endişelerini dile getirdi. İşçi Partisi’nden Rachel Reeves, “Sosyal bakım ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük bir zorluk. Önümüzde başka zorluklar da var. İşleri farklı şekilde yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullanarak, bu artışın sorunları çözmeyeceğini ve adil olmadığını belirtti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN YÜKSEK VERGİ ZAMMI

Johnson’ın vergi artışı önerisiyle muhafazakar partinin vergilendirme ve emekli maaşları konusundaki manifesto taahhütleri bozulurken, önerilen vergi zammı oranının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Hükümetin planlarına göre, yüzde 1,25’lik vergi artışının vergi gelirini yılda 12 milyar pound artıracağı öngörülüyor. Hükümet, ilk üç yılda toplanan 36 milyar poundun çoğunu Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) biriken iş yükü için kullanmayı planlıyor.

VERGİ ARTIŞINDAN ELDE EDİLECEK PARA SOSYAL BAKIM SİSTEMİNE HARCANACAK

Artırılan verginin corona virüsü pandemisinin bir sonucu olarak Ulusal Sağlık Servisi’nde tedavi için bekleyen hasta sayısının azaltılması için kullanılacağını söyleyen Johnson, bu planının bakıma ihtiyacı olanların karşı karşıya kaldığı “feci maliyetlerle” başa çıkacağını ifade etti.

Johnson ayrıca, vergilerin 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesi planlanan sosyal bakım sisteminde yapılacak değişikliklere de harcanacağını belirtti. Verginin 5.4 milyar poundluk kısmının buna ayrılacağı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrlanda'dan WhatsApp'a rekor 'veri ihlali' cezası02 Eylül 2021 Perşembe 18:35
  • İskoçya'da koronavirüs: Aşı pasaportu uygulamasına geçilecek02 Eylül 2021 Perşembe 10:19
  • Ölümünden 24 yıl sonra Prens Diana’yla ilgili dikkat çeken iddia: Çocuklarını alıp California’ya gidecekti01 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
  • Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:33
  • Johnson: Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz27 Ağustos 2021 Cuma 11:16
  • İngiltere'de eylem başlatan "çevreci grup" sokaklarda 120 ton çöp bıraktı26 Ağustos 2021 Perşembe 11:19
  • İngiltere'de halka ilk kez antikor testleri sunulacak23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:17
  • Nüfusunun yüzde 94’ü bağışıklık kazandı ama… Ülkede corona durdurulamıyor20 Ağustos 2021 Cuma 10:41
  • Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine İngiltere'de sert tepki: 'İstihbaratımız bu kadar mı zayıftı?'19 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
  • Boris Johnson: Batı, ABD olmadan Afganistan'daki misyona devam edemezdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti