İngiltere’de yaklaşık 4 aydır komada olan Archie için mahkeme kararını verdi

İngiltere'de ailesinin solunum cihazının kapatılmaması için hukuk mücadelesi verdiği 12 yaşındaki Archie Battersbee’yle ilgili beklenen mahkeme kararı açıklandı.

İngiltere’de yaklaşık 4 aydır komada olan ve sağlık durumuyla ilgili tartışmalar nedeniyle dünya gündemine oturan 12 yaşındaki Archie Battersbee için Yüksek Mahkeme kararı açıklandı.

Hastanenin ve İngiliz yargısının ‘hayata geri dönüş’ şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına karar verdiği Archie'nin solunum cihazının kapatılmaması için mücadele eden ailesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu. Oğullarının hayatta kalması için AİHM'e son dakika başvurusu yapan anne Hollie Dance, Türkiye ve Japonya'daki doktorlardan yardım teklifleri aldıklarını söylemişti.

‘HASTANEDE VEDA ETMEK İSTEMİYORUZ’

Ancak AİHM, ailenin yaptığı başvuruyu reddetmiş ve İngiliz mahkemelerinin kararına müdahale etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine aile, Archie’nin “huzurlu ve hastanenin kaosundan uzak bir bakımevinde hayata veda etmesi” talebiyle dün sabah Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Aile, oğullarına bir bakımevinde “huzur içinde” veda etmek istediklerini söylüyor. Anne, “Hemşireler olmadan odada aile olarak baş başa bile kalamıyoruz. Son dakikalarının burada geçirmesini istemiyoruz” diyor.

‘ARCHIE NE İSTERDİ?’

İngiltere'de heyecanla beklenen karar bugün açıklandı. Yüksek Mahkeme, ailenin talebini reddederek Archie'nin yaşam destek ünitesinden çıkarılmadan önce bakımevine nakledilmesi talebini reddetti.

Annesi, 12 yaşındaki Archie’nin başına gelenlerin tüm ailelere uyarı olması gerektiğini söyledi.

Doktorlar, çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiğini, hayata dönme umudu olmadığını ve yaşam destek ünitesinden çekilmesi gerektiğini belirterek Archie'yi başka bir yere götürmenin “çok riskli” olduğunu ifade etmişti.

Mahkeme kararına göre aile karara itirazda bulunabilir, bu nedenle küçük çocuğun solunum cihazıyla bağlantısının hemen kesilmesi beklenmiyor. Hakim, “Ailenin isteklerini, bakımevinin durumunu, Archie'nin isteğinin ne olacağını düşünerek karar aldım ve transferin risklerini de göz önünde bulundurdum. Tıbbi durumunun hassasiyeti düşünüldüğünde tedavisi sonlandırılırken hastanede kalmasının en uygunu olduğu sonucuna ulaştım” dedi.

TİKTOK OYUNU KOMAYA SOKTU

12 yaşındaki çocuk, 7 Nisan’da Essex’teki evinde boynuna sarılı bir iple baygın halde bulunmuştu. Ailesi, Archie'nin TikTok'ta katılımcılardan nefeslerini tutmalarını isteyen ‘Blackout’ denemesine katıldığını düşündüklerini söylemişti.

İngiltere yargısı daha önce, Archie'nin yaşam desteğinin kesilmesine karar vermişti.