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İngiltere'de yaşanan benzin krizinin son mağduru Cristiano Ronaldo

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İngiltere'de akaryakıt krizi zengin fakir dinlemiyor... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası ortaya çıkan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United'ın Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.
İngiltere'de yaşanan benzin krizinin son mağduru Cristiano Ronaldo

İngiltere'de akaryakıt krizi zengin fakir dinlemiyor... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası ortaya çıkan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United'ın Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'nun şoförü benzincide 7 saat bekledi ancak tek damla yakıt alamadan geri döndü...

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açaken, patlak veren akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

RONALDO'NUN ŞOFÖRÜ 7 SAAT BENZİNCİDE BEKLEDİ

Ronaldo'nun şoförü yıldız oyuncunun Bentley marka lüks arabasıyla saat 14.00 gibi benzin istasyonundaki kuyruğa girerken, saat 21.00'de tek bir damla dahi benzin alamadan 7 saat sonra istasyondan ayrılmak zorunda kaldı.

"RONALDO BİZİMLE AYNI GEMİDE"

Kuyrukta bekleyen bir vatandaş ise The Sun muhabirine durumu anlatırken "Cristiano Ronaldo o kadar zengin olmasına rağmen bu krizde bizimle aynı gemide. Ronaldo'nun şoförü ve korumaları saatlerce benzin alabilmek için beklediler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Çekip gittiler. Adamlardan ikisi yağmur altında saatlerce beklemekten bıkmış gözüküyordu" şeklinde konuştu.

PAUL SCHOLES DA YOLDA KALMIŞTI

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski efsane futbolcusu Paul Scholes, geçtiğimiz günlerde yolda kalmış ve ülkede yaşanan petrol krizi sebebiyle aracının yakıtını bidonla doldurmak zorunda kalmıştı.

BENZİN KUYRUKLARI OLUŞTU

Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.

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