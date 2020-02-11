  • BIST 118.013
  • Altın 304,262
  • Dolar 6,0322
  • Euro 6,5804
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

İngiltere’de Yaşayan Rumlardan İngiltere Dışişleri Bakanινα Mektup

» »
İngiltere’de Yaşayan Rumlardan İngiltere Dışişleri Bakanινα Mektup
İngiltere’de Yaşayan Rumlardan İngiltere Dışişleri Bakanινα Mektup

İngiltere’de yaşamını sürdüren 15 Kıbrıslı Rum’un, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup göndererek, ileri sürdükleri “Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerinin” sona ermesi için, İngiltere hükümetinin yardımı ve desteğini istedikleri haber verildi.

Fileleftheros ve Haravgi gazetelerinde yer alan habere göre, Mektupta Türkiye’yle ilgili başka iddialar da yer alırken, mektup Muhafazakâr Partinin Lordlar Kamarasındaki üyeleri ile 23 İngiliz milletvekiline de iletildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda'da Ötanazi Talepleri Artıyor08 Şubat 2020 Cumartesi 11:32
  • Yunanistan'da grip salgını: 38 kişi hayatını kaybetti07 Şubat 2020 Cuma 22:49
  • İtalya basını: Türkiye'den Libya'ya askeri araç taşıdığı iddia edilen geminin kaptanı hakkında soruşturma açıldı07 Şubat 2020 Cuma 22:26
  • Finlandiya'da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek07 Şubat 2020 Cuma 17:51
  • Finlandiya’da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek07 Şubat 2020 Cuma 13:40
  • Almanya'da siyasi deprem:07 Şubat 2020 Cuma 13:26
  • İnsan Ticareti Mağdurlarına, Tercümanlardan Da Yardım Alınarak Telefon Hizmeti Verilecek07 Şubat 2020 Cuma 12:56
  • İsviçre bankasındaki casusluk skandalı CEO'yu koltuğundan etti07 Şubat 2020 Cuma 12:17
  • AB, Batı Balkanlara Genişlemek İçin Oyunun Kurallarını Değiştiriyor07 Şubat 2020 Cuma 11:58
  • İskoçya’daki Referandum Sesleri, Birleşik Krallık'ın Geleceği İçin Risk07 Şubat 2020 Cuma 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti