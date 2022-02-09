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‘İngiltere’de Yaşlıların Büyük Bölümü Kendini 20 Yaş Genç Hissediyor

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‘İngiltere’de Yaşlıların Büyük Bölümü Kendini 20 Yaş Genç Hissediyor
‘İngiltere’de Yaşlıların Büyük Bölümü Kendini 20 Yaş Genç Hissediyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki emeklilerin büyük bölümü kendilerini çok daha genç hissediyor.

Aktivite düzenleyicisi olarak hizmet veren Treasure Trails'in 60 yaş üstü kişilerle yürüttüğü araştırmada, katılımcıların yarısından fazlası yaşlılığın 76 yaşında başladığını söyledi.

Katılımcıların yarısına yakını da “60'lar yeni 40'lar” dedi.

Araştırma, 60 yaş üstü emekli İngilizlerin çoğunun kendilerini ortalama 12 yaş daha genç hissettiğini ortaya koydu. Bu kişilerin genç hissetmesinde torunlarıyla geçirdikleri zamanın, spor yapmanın ve bulmaca çözmenin de büyük katkısı olduğu belirtildi.

YÜZDE 10’U ‘CASUSLUK YAPMAYA HAZIRIM’ DEDİ

Katılımcıların yüzde 10'u, çocuklarından bile daha enerjik hissettiklerini ve casus ya da dedektif olarak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 1'i de dalış ve dağcılık gibi adrenalin sporlarından hoşlandığını ifade etti

Treasure Trails'den Aaron Hutchens, “Bugünün büyükbabaları ve büyükanneleri geçmişe göre çok daha genç hissediyor” dedi.

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