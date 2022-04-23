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İngiltere’de yemeklik yağ satışına sınırlama getirildi

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İngiltere'nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna'dan sağlanıyor.
İngiltere’de yemeklik yağ satışına sınırlama getirildi

Ülkedeki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle İngiltere’deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Market zinciri Tesco müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.

İngiltere’nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna’dan sağlanıyor. İthalat zincirinde yaşanan aksamalar stoklarda azalmaya ve alternatif ürünlere talebin artmasına neden oldu. İngiltere’de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın “herkesin ürünlere ulaşabilmesi” olduğunu kaydetti.

Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı. Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.

Assosia adlı piyasa inceleme kuruluşunun verilerine göre, Ocak ayından bu yana bir litrelik ayçiçek yağının fiyatı ortalama yüzde 10 artarak 1,26 pound’a yükseldi.

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