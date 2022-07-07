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İngiltere’de yeni başbakan nasıl belirlenecek?

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Başbakan Boris Johnson’ın artan baskı sonucu istifasını açıklamasının ardından İngiltere’de şu anda gündemdeki soru İngiltere’nin yeni başbakanının kim olacağı. Muhafazakar Parti'nin seçeceği isim aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olacak.
İngiltere’de yeni başbakan nasıl belirlenecek?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson giderek artan istifa baskıları sonucu bugün görevi bıraktığını açıkladı. Johnson, Muhafazakar Parti yeni liderini seçene kadar görevinin başında kalacağını duyurdu.

Dün istifa etmeyeceğini söyleyen Johnson'ın artan baskı sonucu kararını değiştirmesinin ardından İngiltere'de şu anda gündemdeki soru İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve dolayısıyla başbakanı belirleme süreci şu aşamalardan oluşuyor:

– Siyasetçilerin önce Muhafazakar Parti lideri olmak için adaylıklarını açıklaması gerekiyor. Partide her adayın en az iki milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.

– Muhafazakar Parti'de gizli oylamayla birkaç tur düzenlenen seçimde en az oyu alan isimlerin elenmesiyle nihai adaylar belirleniyor. Oylama iki aday kalana dek devam ediyor.

– Önceki dönemlerde oylama salı ve perşembe günleri yapılıyordu ama parlamento yaz tatilinde olduğu için bu sürecin uzaması bekleniyor.

– En çok oyu alan iki aday, Muhafazakar Parti üyelerinin posta yoluyla oy verdiği oylamada yarışıyor. Bu oylamayı kazanan isim Muhafazakar Parti'nin yeni lideri oluyor. Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip partinin lideri, İngiltere'de fiilen başbakan oluyor.

YENİ BAŞBAKANI SEÇMEK NE KADAR SÜRECEK?

Yeni başbakanı belirleme süresi, kaç kişinin aday olacağına göre değişiyor. Boris Johnson'ın selefi Theresa May, 2016'da David Cameron'ın istifa etmesinden 3 hafta sonra başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Johnson ise Theresa May'in istifa kararını açıklamasından iki ay sonra eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'a karşı parti içindeki yarışı kazanarak başbakan olmuştu.

Anketlere göre Muhafazakar Parti’de başbakanlık için favori ismin Savunma Bakanlı Ben Wallace olduğu açıklandı.

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