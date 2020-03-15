  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İngiltere'de yenidoğan bebekte koronavirüse rastlandı

» »
İngiltere'de yenidoğan bebekte koronavirüse rastlandı. İngiltere'de doğumdan hemen sonra yapılan kornavirüs testi pozitif çıkan yeni doğan bebek, virüsün bulaştığı en genç vaka oldu.
İngiltere'de yenidoğan bebekte koronavirüse rastlandı

İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse (KOVİD-19) rastlandı. Dünyadaki en genç koronavirüs vakası olan bebeğin annesi doğumdan önce Londra'da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürüldü.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrularken, tedavileri sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi.

Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı henüz bilinmiyor.

İngiltere'de anne ile yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı yaklaşık 850'ye ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’ye yeni mavi pasaport geliyor22 Şubat 2020 Cumartesi 19:51
  • İran devlet televizyonu: Koronavirüs bir belediye başkanına da bulaştı22 Şubat 2020 Cumartesi 10:11
  • Londra'da camide bıçaklı saldırı: Saldırgan yakalandı20 Şubat 2020 Perşembe 21:07
  • Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı20 Şubat 2020 Perşembe 20:00
  • İngiltere göçmen yasalarını değiştiriyor: İş teklifi ve İngilizce bilgisi zorunlu hale geliyor19 Şubat 2020 Çarşamba 17:31
  • 70 yıldır Britanya'da yaşayan 95 yaşındaki İtalyan'a Brexit ertesi 'ikametini kanıtla' talimatı17 Şubat 2020 Pazartesi 16:13
  • Dennis fırtınası İngiltere ve Galler'de su baskınlarına yol açtı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:05
  • Caroline Flack: İngiltere'nin ünlü sunucusu 40 yaşında hayatını kaybetti16 Şubat 2020 Pazar 20:13
  • İngiltere Dennis fırtınasına karşı hazırlıklar için askerleri yardıma çağırdı16 Şubat 2020 Pazar 11:39
  • İngiltere Maliye Bakanı istifa etti13 Şubat 2020 Perşembe 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti