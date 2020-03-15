İngiltere'de yenidoğan bebekte koronavirüse rastlandı. İngiltere'de doğumdan hemen sonra yapılan kornavirüs testi pozitif çıkan yeni doğan bebek, virüsün bulaştığı en genç vaka oldu.

İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse (KOVİD-19) rastlandı. Dünyadaki en genç koronavirüs vakası olan bebeğin annesi doğumdan önce Londra'da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürüldü.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrularken, tedavileri sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi.

Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı henüz bilinmiyor.

İngiltere'de anne ile yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı yaklaşık 850'ye ulaştı.