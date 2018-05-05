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İngiltere’de yerel seçimlerin galibi yok

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İngiltere’de son genel seçimde oy oranını 10 puan artırarak yüzde 40’a çıkaran ana muhalefetteki İşçi Partisi ülkede dünkü yerel seçimlerde şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre yerel yönetimlerdeki ağırlığını artırdı ancak beklentilerin gerisinde kaldı.
İngiltere’de yerel seçimlerin galibi yok

İktidardaki Muhafazakar Parti ise Brexit sürecinde tamamen eriyen Avrupa Birliği karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) oylarını alarak seçimi kısmi başarılar ve genel olarak görece daha az kayıpla atlattı.

Muhafazakarlarla bir önceki hükümette yaptıkları ittifak sonrası büyük güç kaybeden Liberal Demokratlar ise gözle görülür bir çıkış yaptı.

İngiltere’de yerel seçimler, iktidardaki Muhafazakar Parti’yi zayıflatan genel seçimden 11 ay sonra yapıldı.

Mevcut takvime göre ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından (Brexit) yaklaşık 10 ay önce yapılan yerel seçimlerde 6 yerde belediye başkanı ve 150 yerde 4370 belediye meclisi üyesi seçiliyor.

Başkent Londra’nın tüm ilçelerinin yanı sıra Birmingham, Manchester, Leeds ve Newcastle gibi önemli kentlerin belediye meclisleri de tamamen yenileniyor.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da sandık başına gidilmedi ancak İngiltere çapındaki yerel seçimler, ana muhalefetteki İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn’nin arkasındaki rüzgarın esmeye devam edip etmediğini test etmek açısından önemli görülüyordu.

Kim, nasıl performans gösterdi?

Şu ana kadar bu belediyelerin üçte ikisinden fazlasından sonuç geldi, kalanların da akşam saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

İktidardaki Muhafazakarlar belediye meclislerinin hiç bir partinin kontrolünde olmadığı üç bölgede UKIP oylarını alarak kontrolü elde ederken, 14 yıldır ellerinde tuttukları Trafford belediye meclisinde çoğunluğu kaybettiler.

İşçi Partisi ise geçen yılki erken genel seçimlerdeki başarılı çıkışının ardından bu seçime büyük umutlarla girmişti. Özellikle de sol oyların daha yüksek olduğu Londra’da Muhafazakarların elinde kalan belediyeleri almak istiyordu ama bu gerçekleşmedi.

Parti Londra dışında, Plymouth’ta çoğunluğu Muhafazakarlardan almayı başardıysa da Nuneaton, Bedworth ve Derby’de çoğunluğunu yitirdi.

Liberal Demokratlar Richmond upon Thames belediye meclisinde çoğunluğu Muhafazakarlardan almayı başardı.

Yeşiller toplam olarak belediye meclisi azalarının sayısını 6 artırdılar. Son yerel seçimlerde güçlü destek bulan Avrupa karşıtı UKIP ise 92 encümen azalığı kaybederek eridi.

Liderlerden ilk tepkiler

Muhafazakar Parti yetkilileri sonuçlardan bir miktar hayal kırıklığına kapıldıklarını kabul ediyor ancak 8 yıllık iktidardan sonra bu sonucun çok iyi sayılacağını söyleyerek kendi kazanımlarından çok muhalefet İşçi Partisi’nin beklentilerine ulaşamamasına odaklanıyorlar.

Parti teşkilatlanma sekreteri Brandon Lewis parti için genel olarak iyi bir sonuç alındığını ama daha iyi sonuçlar almak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Londra belediyelerinde umduğu başarıya ulaşamayan İşçi Partisi, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangını ardından ağır eleştirilerle karşı karşıya kalan Kensington ve Chelsea belediye meclisinde bir sandalye daha kazandı ama bu mecliste çoğunluk hala Muhafazakarlarda.

İşçi Partisi de hayal kırıklıkları yaşamasına rağmen kazanımlarına odaklanıyor.

Partinin lideri Jeremy Corbyn Plymouth’u geri almış olmayı “İşçi Partisi’nin bölgeye geri dönüşü” diye yorumladı.

Corbyn attığı son tweetlerden birinde “İşçi Partisi yerel seçimlerde sağlam sonuçlar aldı. Geçen yıl genel seçimlerde 1945’ten bu yana İşçi Partisi’nin oylarında bir seçimde görülen en büyük artışı elde etmiştik. Bu ilerlemeyi kalıcı kılıp, onun üzerinde daha da ilerledik” dedi.

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