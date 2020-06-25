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İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı; binlerce kişi denize akın etti

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Plajlarda çekilen fotoğraflarda sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü
İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı; binlerce kişi denize akın etti

İngiltere'de yılın şimdiye kadarki en sıcak günü olarak ölçülen çarşamba günü binlerce kişi ülkedeki plajlara akın etti. Plajlarda çekilen fotoğraflarda sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisiyle, binlerce kişi plajları doldurdu. Southend ve Bournemouth plajlarında çekilen fotoğraflarda binlerce kişinin plajlara akın ettiği ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

İngiltere plajlarında çekilen fotoğraflar, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sosyal mesafe kuralının 2 metreden 1 metreye indirildiğini açıklamasının ardından geldi.

Britanya medyasında, bağımsız bilim insanlarından gelen uyarılara rağmen önlemlerin gevşetilmesi ve normalleşme sürecine girilmesine yönelik eleştiriler yer aldı.

'Merhaba Yaz' manşetiyle çıkan Daily Mirror gazetesi, ön sayfasında 'Karantina yorgunu İngilizler yılın en sıcak gününde plajları doldurdu' ifadelerine yer verirken, Telegraph gazetesi ön sayfasında kullandığı plaj fotoğrafına 'Sadece kuduz köpekler ve İngilizler...' başlığını uygun gördü.

'Güneş Tuzağı' başlığını kullanan Financial Times ise ön sayfasında 'Plajlardaki kalabalıklar riskleri görmezden geliyor' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan hava sıcaklığının 32,6'yı bulduğu İngiltere'de çarşamba günü yılın şu ana kadarki en sıcak gününün yaşandığı açıklandı.

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