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İngiltere’de Yumurta Krizi

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İngiltere'de yumurta tedarikinde kriz yaşanıyor. Bazı süpermarketlerde yumurta satışına sınırlama getirildi. Tedarik sorununun nedeninin artan üretim maliyetleri ve kuş gribi olduğu belirtiliyor.
İngiltere’de Yumurta Krizi

İngiltere’de yumurta satışına sınırlama geldi. Bazı büyük süpermarketlerden sadece iki ya da üç kutu yumurta alınabiliyor.


Yumurta satışına getirilen sınırlamanın nedeni olarak artan üretim maliyetleri ve kuş gribi gösteriliyor.


İngiltere’de Ekim ayından bu yana kuş gribi nedeniyle 750 binden fazla tavuk itlaf edildi. Artan maliyetler de üreticileri zorluyor.


İngiliz Yumurta Üreticileri Birliği verilerine göre Rusya Ukrayna savaşından bu yana tavuk yemi maliyetleri yüzde 50, enerji maliyetleri de yüzde 40 arttı.


Birlik, üyelerinin üçte birinin maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi azalttığını veya sektörü terk ettiğini açıkladı.


Sektör temsilcileri yumurta kıtlığının Aralık ayından sonra da süreceği uyarısında bulundu.

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