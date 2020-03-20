İngiltere’deki Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu: Sosyal mesafe önlemleri en az yılın yarısına kadar geçerli olabilir

İngiltere merkezli Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) sosyal mesafe politikasının en az yılın yarısına kadar geçerli olabileceğini belirtti.

SAGE, bunun yoğun bakım ünitelerinin yoğunluğunun önüne geçmek için gerekebileceğini aktardı.

Kurul, ya okulların kapanması ve herkesin sosyal mesafeye uyması gibi katı kuralların uygulanması gerektiğini ya da virüsün bulaştığı kişileri ve evleri izole etmek gibi daha az katı kuralların izlenmesi gerektiğini aktardı.

Bugün itibariyle İngiltere’de de okullar kapatılıyor.