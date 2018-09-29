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İngiltere'deki bir gece kulübünde bilinmeyen madde alarmı

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Son dönemde Skripal vakası da dahil çeşitli maddeler kullanılması sonucu yaşanan olaylarla gündeme gelen İngiltere'de bu kez bir gece kulübünde korkulu anlar yaşandı.
İngiltere'deki bir gece kulübünde bilinmeyen madde alarmı

Bournemouth kentindeki bir gece kulübünde bulunanların bilinmeyen maddeye maruz kaldığı belirtildi.

Daily Mirror'ın haberine göre Bournemouth'taki Cameo adlı gece kulübünde çevreye bilinmeyen madde saçıldı. En az 40 kişi yaralanırken kişilerin nefes alma zorluğu, öksürük ve göz yanması gibi şikayetlerde bulundu.

Güvenlik güçleri, kulüpte tahriş edici özellikteki bir maddenin, muhtemelen 'CS' maddesinin saçılmış olabileceğini belirtti.

Kulüptekilerin tamamı tahliye edilirken olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, yaşam tehlikesi oluşturacak herhangi bir kimyasal veya zehirli gaza rastlanmadığını açıkladı.

 

​Kulüpte tam olarak kaç kişi bulunduğuna dair kesin bilgi bulunmazken gece kulüpte yapılması planlanan etkinlik için yaklaşık 3 bin bilet satıldığı kaydedildi.

 

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

Temmuz başında da Salisbury kenti ile Porton Down kimya laboratuvarı yakınlarındaki Amesbury kasabasında iki kişi bilinmeyen bir maddeye maruz kalmalarının ardından hastaneye kaldırılmış, biri hayatını kaybetmişti.

Yine temmuzda İngiltere'nin Wiltshire bölgesine bağlı çalışan bir polis memuru, 'sinir gazı'na maruz kaldığı iddiasıyla, hastanaye kaldırılmıştı.

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