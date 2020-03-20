İngiltere'deki cenazelerin Kıbrıs’a getirilmesine izin verilmedi

Virüsten dolayı kaynaklanmayan cenazeler ise Türk Hava Yolları aracılığıyla Kıbrıs’a gönderilebilecek fakat bu uzun bir süre alabilir.

Kıbrıs islam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hussain Hashim Bakayi Mustafa, Birleşik Krallık’taki cenazelerle ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Hussain Hashim Bakayi Mustafa “Korona virüsünden dolayı hayatını kaybeden soydaşlarımızın cenazeleri kesinlikle Kıbrıs’a götürülmeyecektir. Cenaze törenleri sadece İngiltere’de mezar başında gerçekleşebilir ve fazla kalabalık olmaması şartıyla, sınırlı sayıda katılımcılar olabilir söylendi.

Virüsten dolayı kaynaklanmayan cenazeler ise Türk Hava Yolları aracılığıyla Kıbrıs’a gönderilebilecek fakat bu uzun bir süre alabilir. Cenaze ile birlikte Kıbrıs’a gitmek isteyen yakınlar ise KKTC vatandaşları olmak zorundadır ve bu aile üyeleri 14 günlük karantina sürecini alınacaktır” ifadesini kullandı."