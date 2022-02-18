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İngiltere’deki Eunice Fırtınasında Tüm Zamanların En Şiddetli Rüzgarı Kaydedildi

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İngiltere'de etkili olan Eunice fırtınası nedeniyle ülke genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ev ve iş yerleri elektriksiz kaldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkede bugüne kadar görülen en hızlı rüzgarın kaydedildiğini açıkladı.
İngiltere’deki Eunice Fırtınasında Tüm Zamanların En Şiddetli Rüzgarı Kaydedildi

İngiltere’yi vuran Eunice fırtınası nedeniyle ülkede binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşanırken, fırtına nedeniyle okul ve işletmelerin geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Ülke genelinde ulaşımda aksamalar yaşanmasının ardından otoyollar kapatılarak, tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi.

Ülkede Meteoroloji Müdürlüğü tarafından “kırmızı alarm” verilmesinin ardından yetkililer vatandaşlara “evde kalın” çağrısında bulunarak, fırtınanın İngiltere’de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu belirtti.

Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Wight Adası’nda kaydedilen saatte 122 mil hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu kaydedilirken, daha önceki rüzgar hızı rekorunun 15 Aralık 1979’da Cornwall’da saatte 118 mil hız olduğu açıklandı.

“İNSANLAR ELEKTRİK KESİNTİLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK”

Meteoroloji Müdürlüğü'nden Annie Shuttleworth, “Ülkenin tamamı son derece güçlü rüzgarlardan etkilenecek ve bu da önemli aksamalara neden olacak. İnsanlar seyahat ve elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Bu yüzden mümkünse seyahat etmekten kaçınmalı ve evde kalmalısınız” ifadelerini kullandı.

Ulusal Karayolları tarafından yapılan açıklamada da karavan ve motosiklet gibi “savunmasız” araçların fırtınanın şiddetiyle devrilebileceği, bu nedenle köprü ve viyadüklerden kaçınılması gerektiği duyuruldu. İngiltere Çevre Ajansı ise kıyı şehirlerini sel baskınlarına karşı uyararak, hafta sonu boyunca daha şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.

JOHNSON ACİL DURUM TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Eunice fırtınası nedeniyle ülkenin Acil Durumlar Komitesi’ni (COBRA) bugün toplantıya çağırdı. Johnson, sosyal medya hesabından, “Hepimiz tavsiyelere uymalı ve güvende olmak için önlemler almalıyız. Bu dönemde çabaları için herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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