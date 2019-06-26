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İngiltere'deki golf turnuvası tepki çekti: 30 'çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki vaadi

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ngiltere'de bir firma, 'üstsüz kadınlar, köpük partisi ve ıslak tişört yarışması' gibi etkinlikler içeren bir golf turnuvası organize etti.
İngiltere'deki golf turnuvası tepki çekti: 30 'çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki vaadi

"30 'çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki" vaadiyle ilan edilen turnuva, kadınların metalaştırılması dolayısıyla tepkiyle karşılandı.

İngiltere'de bir firma, 16 Ağustos'ta Essex'te gerçekleşeceğin söylediği bir golf turnuvası ilanında bulundu.

 

Turnuvada 'üstsüz kadınlar, köpük partisi ve ıslak tişört yarışması' gibi etkinliklerin yer alması ise tepkiyle karşılandı. 

'EŞİNİZE BURADA OLDUĞUNUZU SÖYLEMEYİN'

4Play Productions tarafından düzenlenen ve İngiltere'de 'Eşinize burada olduğunuzu söylemeyin' etkinliği olarak bilinen bu turnuvada, katılımcılara ' 30 çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki 'vaat ediyor'.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan tanıtımda ise "'Erkeklere' çok edepsiz bir golf turu ve yasak zevklerle dolu bir süper seksi gün sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Oh, aynı zamanda golf de oynayacaksınız" ifadelerine yer verildi. 

​Söz konusu etkinlik ise İngiltere'de tepkiyle karşılandı. Kadın golf temsilcileri başta olmak üzere, söz konusu etkinlik kadınların cinsel olarak metalaştırılmasına katkı sunduğu için kınandı.

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