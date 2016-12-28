İngiltere'deki Kıbrıs Rum toplumu George Michael için saygı duruşunda bulundu

Hayranları, George Michael’ın Noel arifesinde son nefesini bıraktığı Oxford Street’teki evine ve Kuzey Londra'daki evi önünde toplanarak çiçek ve mesajlar bırakmaya devam ediyor.

Londra'da, pek çok kişi Kıbrıs bayraklarıyla birlikte kartlar, bir hemşerilerine veda ettiklerini düşünen Londralı Kıbrıslılar ise mesajlar bırakıyorlar.

“Parikiaki” gazetesine konuşan ünlü Britanyalı Kıbrıslılar, George Michael'ın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirirken, Ulusal Kıbrıs Rum Federasyonu Başkanı Hristos Karaolis, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar adına aileye taziye dileklerini ileterek “yıllar boyunca müzik sanayiine sunduğu eşsiz katkısı aracılığıyla, George Michael, Kıbrıslıların Birleşik Krallığa sundukları onurlu ve istisnai katkılarını vurguladı” dedi.

Yine Kıbrıs kökenli olan pop yıldızı Peter Andre ise “eşsiz bir yetenek ve korkunç bir kayıptan” söz etti. Profesör Kypros Nikolaides ise konuşmasında sanatçının ölümünden şok olduğunu ama aynı zamanda ortak kökenden olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ünlü psikolog Linda Papadopoulou, George Michael’ın afişinin gençlik odasının duvarlarını süslediğini ve tüm dünyaya getirdiği mutluluktan dolayı onu sevdiğini ve hayranlık duyduğunu söyledi ve onun da “küçük adamızdan, Kıbrıs kökeninden gelmesinden gurur duyduğunu” kaydetti. Oyuncu Peter Polycarpou, George Michael’ın meleklere benzer bir sesi olduğunu ve Kıbrıs için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Ünlü Britanyalı Kıbrıslı Rum iş adamı Theo Pafitis ve Britanyalı Kıbrıslı şarkıcı-söz yazarı Yusuf İslam/Cat Steven, twitter hesabı aracılığıyla, “Kıbrıslı kardeş” George Michael'ı kaybetmekten duyduğu acıyı dile getirdi.

Twitter kullanıcıları, Michael'ın birkaç mesajını “şarkı söyleyen Rum” diye imzaladığına dikkat çekiyorlar.

53 yaşındaki pop yıldızının menajeri, sanatçının ölümünün muhtemelen kalp krizinden kaynaklandığını açıkladı. Otopsi sonuçları hala açıklanmış olmasa da, Daily Telegraph, George Michael'ın yakın çevresinin, sanatçının son yıllarda, uyuşturucu kullanmaya başladığından ve aşırı uyuşturucudan dolayı gizlice tedavi gördüğünden söz ettiğini yazdı.

Sanatçının son hayat arkadaşı, ünlülerin kuaförü Fadi Fawaz, Noel sabahı sanatçıyı uyandırmak için yanına gittiğinde onu ölüm döşeğinde sakin bir şekilde uyurken bulduğunu söyledi.

İngiliz polisi sanatçının ölümünü “açıklanamayan ama şüpheli olmayan” bir ölüm vakası olarak açıkladı.

Sanatçının bir komşusu Britanya medyasına yaptığı açıklamada, sanatçıya son dönemde bir restoranda rastladığını ve çok yorgun ve yaşlı göründüğünü vurguladı. Son aylarda yayımlanan resimlerde sanatçı çok kilolu ve yorgun görünüyordu.