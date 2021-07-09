İngiltere’deki Kıbrıslı Türk memleketlerine değil yabancı ülkeleri tercih etmek zorunda kalacak

İşte açıklama;

“ÇİFT AŞILI YOLCULARA 10 GÜN KARANTİNA ZORUNLUĞU UYGULAMAK HAKSIZLIKTIR”



‘‘KKTC Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin İngiltere yolcularına yönelik aldığı karar özellikle çift aşılı yolcular için büyük bir haksızlıktır. Dünya çapında çeşitli ülkeler çift aşılı kişiler için ayrıcalık yaparken veya sadece PCR şartı uygularken, KKTC hem PCR testi hem de 10 karantina şartı uyguluyor. İngiltere’den Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey’e giden yolcular 3 PCR testi yapmak zorunda. Uçuşlarından önce İngiltere’de negatif PCR test sonucu şart, daha sonra Güney’e varınca yine 30 Euro ödeyip PCR testi yapıyorlar ve 3 saat bekliyorlar ve daha sonra Kuzey Kıbrıs’a geçmek için PCR testi yapıyorlar. Çift aşılı yolcular hem 3 PCR testi yapıp hem de 10 gün karantina yapmak zorunda kalması mantık dışı.



Çift aşılı olmayan yolcuların negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile KKTC’ye giriş yapmasını anlayışla karşılarken, çift aşılı yolcuların negatif test sonucuna rağmen karantinasız giriş yapamaması adil değil. Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler sırf karantinasız giriş yapabilmesi için çift aşısını yaptırdı ve uçak biletini kesti, ama şu an biletlerinin de yanmasıyla karşı karşıya kalıyor. Çoğu vatandaşlar iş koşullarından dolayı sadece 2 veya en çok 3 hafta izin alma imkânına sahip, çift aşılı ve negatif test sonucuna sahip olan kişiler 10 gün karantina da kalıp bunun ücretini de ayrıca karşılamak zorunda.



Güney Kıbrıs, kırmızı kodlu ülkeler arasına girmesine rağmen, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında ‘ada içi giriş kriterlerine’ haiz olduğu ve ‘seviye 2’ grubunda yer aldığı için, iki taraf arasındaki geçiş noktalarındaki mevcut uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde ‘7 günde bir negatif antijen/PCR testi’ ibraz edilmesi uygulamasına devam edileceği belirtildi.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kıbrıs’ı yeniden kırmızı bölgeye alırken, KKTC İngiltere’deki vatandaşlarının karşısına “aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı” ile büyük bir engel koymuş bulunuyor. İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin yüzüne kapıları kendi memleketi kapatırken, diğer ülkeler çift aşılı yolcular için kapılarını genişletmeye devam ediyor. Güney Kıbrıs bile arttan vakalar karşısında kendi vatandaşlarına böyle bir engel koymadığı ortada.



İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Perşembe günü yaptığı açıklamada, orta riskli amber listesindeki ülkelerden dönen tam aşılı Britanya’lıların 19 Temmuz’dan itibaren evlerine geldiklerinde artık karantinaya alınması gerekmeyeceklerini söylerken, KKTC hastalıklar üst komitesi tarafından alınan bu karar çift aşılı yolcular için adil değil.



Bu kararın en erken zamanda tekrar revize edilmesine talep ediyoruz, aksi takdirde İngiltere’deki Kıbrıslı Türk memleketlerine değil yabancı ülkeleri tercih etmek zorunda kalacak. Çift aşılı yolculara 10 gün karantina zorunluğu uygulamak haksızlıktır.”