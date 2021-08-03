İngiltere'deki Kıbrıslı Türk öğrenciler "AŞI Kartı" sorunu yaşıyor! Güney Kıbrıs'ta tekrar aşı olmalarının gerekebileceği konuşuluyor!

İşte CTP Lideri Tufan Erhürman'ın konu ile ilgili açıklaması;

Milletvekillerimiz Fikri Toros ve Sıla Usar İncirli aylar öncesinden uyardılar. Ülkemizin de "Dijital Yeşil Geçiş Kartı" uygulamasına dahil edilmesi için gerekli girişimleri yapın dediler. Ne Sn. Tatar, ne de Sn. Saner duydu. Şimdi İngiltere'de okuyan öğrencilerimizin sorun yaşamaya başladığı ve güneyde tekrar aşı olmalarının gerekebileceği konuşuluyor! Sn. Tatar ve Sn. Saner'den ise hala bir açıklama yok!!!

Sarayönü politikasıyla buraya kadar!!!