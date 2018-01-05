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İngiltere’deki masonlar: “Ayrımcılığa uğruyoruz”

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İngiltere’deki masonlar: “Ayrımcılığa uğruyoruz”
İngiltere’deki masonların lideri, ülkedeki üyelerinin emniyet teşkilatı içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiği iddiaları reddetti.

İngiltere Birleşik Büyük Locası Başkanı Dr. David Staples, ‘ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını’ söyledi.

Guardian gazetesi, görevinden bu hafta ayrılan, İngiltere Polis Federasyonu eski başkanı Steve White’ın Masonlarla ilgili sözlerini, Pazartesi günü ana sayfa manşetten yayımlamıştı.

White Guardian‘a açıklamasında, Masonların İngiliz polisi içinde örgütlendiklerinden, polis reformunu engellediklerinden, teşkilat içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiklerinden şüphelendiğini söylemişti.

Staples, iddialarla ilgili olarak Guardian ve diğer İngiliz gazetelerinde yayımlanmak üzere bir mektup yazdı.

Staples açıklamasında şunları söyledi:

“İnsanlar hem kamusal alanda hem de sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıklarında, masonlar onları localarında eşit insanlar olarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır.

“Polis Federasyonu veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi komiktir. Polislerin ve herhangi bir alandan başka birilerinin Mason olmaması içinse kesinlikle hiçbir neden yoktur.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2001 ve sonra da 2007 yılında Masonların gizli ya da yasadışı bir örgütlenme olmadığına hükmetmiştir.” 

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