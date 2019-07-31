İngiltere’deki 'Müslüman Konseyi' çağrı yaptı, aşılama sayısı düştü!

İngiltere’deki Müslüman ebeveynler, İngiltere Müslüman Konseyi’nin aşıların "islami anlamda kabul edilemez olduğu" açıklamasının ardından çocuklarını aşılatmayı bıraktı. İngiltere Müslüman Konseyi, belirli aşılar domuz jelatini barındırdığı için "helal aşı" talep etti.

İngiltere Müslüman Konseyi'nden bugün yapılan açıklamada da, “yaşamları risk altında olmadıkça ve alternatif olmadıkça İslam'da domuz içeren aşılara izin verilmediği” ileri sürüldü.

Konseyin araştırma ve dokümantasyon komitesi başkanı Dr. Şuca Şafi, hükümeti ve sağlık kurumunu alternatif bir “helal olan aşı” sunmaya çağırdı. Şafi, açıklamasında “Helal olan ve herkese sunulabilen başka bir aşıya ihtiyacımız var. Hükümeti ve endüstriyi bunu yapmaya teşvik ediyoruz” dedi.

Yahudi cemaatleriyse aşıdaki domuz jelatini yenmediği için aşıyı kullanmakta bir sorun olmadığı açıklamasını yaptı.