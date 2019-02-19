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İngiltere'deki müzelere baskı artıyor: 'Diğer ülkelerden aldığınız eserleri geri verin'

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İngiliz Guardian gazetesinin Bilgi Edinme Yasası kapsamında edindiği belgeler, İngiltere'deki müzelere diğer ülkelerden aldıkları eserleri geri vermeleri yönünde yapılan baskının arttığını gösteriyor.
İngiltere'deki müzelere baskı artıyor: 'Diğer ülkelerden aldığınız eserleri geri verin'

Özellikle Londra'daki British Museum ve Doğal Tarih Müzesi en çok baskı yapılan kurumların başında geliyor.

Cebelitarık hükümeti, başta bilim insanlarının keşfettiği ilk kafatası olmak üzere Neandertal dönemine ait kalıntıları, Şili ise tarih öncesi dönemlerde yaşamış iki parmaklı tembel hayvanın kalıntılarını geri almayı talep ediyor.

Guardian'daki haberde, mektupların çoğuna ret yanıtının verildiği belirtildi.

Haberde ayrıca, müzelerin bu eserleri ellerinde tutmaya ne kadar hakları olduğuna dair tartışmaların hızlandığı aktarıldı.

Mısır hükümeti geçen ay İskoçya Ulusal Müzesi'nden, Gize'deki Keops Piramidi'nin dış cephesine ait taşlardan birini sergileyeceğini açıklaması üzerine elindeki Mısır kalıntıları için sertifika edinmesini talep etmişti.

Şili, Paskalya Adası'na ait Hoa Hakananai'a heykelini, İtalya da bir mermer rölyefin British Museum'dan kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

'İngiliz kurumları kısa sürede karar vermeli'

British Museum sözcüsü, Guardian'a yaptığı açıklamada eserlerin geleceğine dair tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Sanat tarihçisi Alice Procter ise İngiltere'nin sömürgeci tarihine dikkat çekiyor.

Procter, İngiliz kurumlarının bu konuda nasıl tavır alacaklarıyla ilgili olarak kısa sürede bir yön belirlemeleri gerektiğini söylüyor.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine geçen yılın sonunda hazırlanan bir raporda, ülkenin kurumlarından, sömürgecilik döneminde Afrika'dan getirilen eserleri geri vermeleri talep edilmişti.

Procter da bu konuda müzelerin bir karar vermesi gerektiğini aksi takdirde başkalarının onlar için karar vereceğini vurguluyor.

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