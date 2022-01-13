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İngiltere’deki Rumlardan AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısına Mektup

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İngiltere’deki Rumlardan AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısına Mektup
İngiltere’deki Rumlardan AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısına Mektup

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton-Harris’e bir mektup göndererek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunun yapıcı olmadığı mesajını iletmesini” istedi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlar, göreve yeni atanan İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton-Harris’e gönderdikleri mektupta Harris’ten, Kıbrıs sorununu gündeminin üst sıralarına alması talebinde de bulundu.

Kıbrıslı Rumlar mektupta, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki, kışkırtıcı olduğunu iddia ettikleri davranışlarını hemen durdurması gerektiğini de öne sürdü.

Söz konusu mektupta ayrıca, Kıbrıs sorununa fonksiyonel bir iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunması için girişim başlatılması talebi de yer aldı.

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