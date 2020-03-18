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İngiltere’deki sendikalardan hükümete çağrı: İşçilerin ihtiyacı olan koruyucu önlemleri de acilen artırmak gerekiyor

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İngiltere’deki sendikalardan hükümete çağrı: İşçilerin ihtiyacı olan koruyucu önlemleri de acilen artırmak gerekiyor
İngiltere’deki sendikalardan hükümete çağrı: İşçilerin ihtiyacı olan koruyucu önlemleri de acilen artırmak gerekiyor

İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC), koronavirüs salgını nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullarda istihdamın ve ailelerin gelirinin korunması için beş taleple hükümete çağrıda bulundu:

1. İşini kaybeden kişilere ücret yardımı ödeneği. Almanya, Danimarka ve İsveç’te olduğu gibi İngiltere hükümeti de çalışma saatleri azaltılan kişilere ücret takviyesi yapmalı;

2. Hastalık ödeneği herkese ödenmeli ve şu anda haftada 94 sterlin (700 Tl) olan ödenek artırılmalı;

3. Çocuklarına bakmak için işten izin almak zorunda kalan ebeveynlere daha fazla destek sağlanmalı;

4. Ekonomiyi canlandırıcı tedbirlerin kapsamı genişletilmeli. Hükümet, insanların kirasını, ev ipotek borçlarını, kredi borçlarını ödemelerine yardımcı olmalı, sosyal yardım ve emeklilik aylığıyla geçinen kişilere gelir desteğinde bulunmalı;

5. Kitlesel işsizliği önlemek için işverenler ile sendikaların ortak çalışacağı bir özel komisyon kurulmalı.

TUC Başkanı Frances O’Grady, “Maliye Bakanı’nın şimdiye dek yaptığı açıklamalar işverenlere yardımcı olmayı hedefliyor. İşçilerin ihtiyacı olan koruyucu önlemleri de acilen artırmak gerekiyor” dedi.

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