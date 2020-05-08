'İngiltere'deki siyahi ve etnik azınlıkların Covid-19'dan ölme riski beyazlara göre daha yüksek'

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), siyahi ve etnik azınlıkların Covid-19 hastalığından dolayı ölme riskinin beyazlara göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

ONS'in analizi İngiltere ve Galler'de yaşayan etnik gruplar üzerinde 2 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştildi. 17 Nisan'da kaydedilen ve Covid-19'a bağlı ölüm oranını tespit etmek üzere yapılan çalışmada, bazı etnik grupların ölüm riskinin beyaz etnik gruplara göre belirgin bir şekilde yüksek olduğu anlaşıldı.

İstatistikler ne diyor?

Yaş, diğer sosyo-demografik karakteristikler ve sağlık durumu göz önüne alındığında siyahi kadın ve erkeklerin Covid-19 kaynaklı ölüm oranının beyaz kadın ve erkeklere göre iki kat fazla olduğu görüldü. Bu oran, yalnızca yaş dikkate alındığında dört katına kadar çıkıyor.

Bangladeş, Pakistan, Hindistan kökenliler ve melezlerin ölüm riski de yine beyazlara göre son derece yüksek. Yaş, sosyo-demokrafik karakteristikler ve sağlık durumu göz önüne alındığında Bangladeş ve Pakistan kökenli erkeklerin beyazlara göre ölüm oranı neredeyse iki katına yakın. Kadınlarda ise bu oran bir buçuk katın üzerinde.