İngiltere'den acı haber: Hakkan Seyyar covid19'a yenildi

İngiltere'de ikamet eden 49 yaşındaki Hakkan Seyyar koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
İngiltere Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu acı olayı sosyal medyadn duyurdu
Nafiya Horozoğlu şu paylaşımı şöyle
Çok üzgünüz...
İngiltere'de ikamet eden 49 yaşındaki toplum üyemiz, Hakan Seyyar bugün Covid-19 ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aldığımız bilgiye göre Lefkoşalı Hakan Seyyar Londra’da yaşlı bakım evinde çalışıyordu.
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