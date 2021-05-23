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İngiltere'den araştırma: Pfizer ve AstraZeneca aşıları Hindistan varyantına karşı da etkili

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İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun yaptığı araştırma, Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşılarının yeni tip Koronavirüs'ün Hindistan varyantına karşı yüksek oranda koruyuculuk sağladığını gösterdi.
İngiltere'den araştırma: Pfizer ve AstraZeneca aşıları Hindistan varyantına karşı da etkili

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun yaptığı araştırma, Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşılarının yeni tip Koronavirüs'ün Hindistan varyantına karşı yüksek oranda koruyuculuk sağladığını gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 5 Nisan-16 Mayıs arasından verileri inceleyen Kamu Sağlığı İngiltere (PHE), Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozdan iki hafta sonra Hindistan varyantına karşı semptomlu enfeksiyonu engellemede yüzde 88 oranında etkili olduğunu gösterdi. AstraZeneca aşısı ise ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde 60 oranında etkili çıktı. 

PHE, iki aşı arasındaki etkinlik farkının ikinci dozun uygulanma süresi arasındaki farktan kaynaklanabileceğini söyledi. 

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock "Covid-19 ve varyantlarına karşı olabilecek en güçlü koruma için ikinci dozun önemini görüyoruz" dedi. 

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