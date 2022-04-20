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İngiltere’den Assange’ın ABD’ye iadesine yeşil ışık

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İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesi yönündeki kararın nihai onay için İçişleri Bakanı Priti Patel’e gönderileceğini duyurdu.
İngiltere’den Assange’ın ABD’ye iadesine yeşil ışık

İngiltere mahkemesi, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'ın ABD’ye iade edilmesi yönündeki resmi kararı açıkladı. Mahkeme, bugünkü duruşmada Assange'ın iadesi yönündeki kararın nihai onay için İçişleri Bakanı Priti Patel'e gönderileceğini duyurdu.

Hükümetin de onayıyla İngiltere'nin Assange'ı casusluk dahil 18 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu ABD'ye iade etmesi bekleniyor. ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarıyla ilgili gizli belgeleri 2010’da ifşa eden WikiLeaks'in kurucusu, ABD'de suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Assange, insan hakları ve basın örgütlerinden büyük tepki görmesi beklenen karara itiraz etme hakkına sahip. İngiltere’deki bir mahkeme geçen sene, ABD hapishanelerinde intihar edebileceği gerekçesiyle Assange’ın bu ülkeye iade edilemeyeceğine hükmetmişti. ABD ise karara itiraz ederek Assange'ın iade edilmesinde ısrar etmişti.

6 yıl Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşayan Assange, 2019’dan bu yana İngiltere’de cezaevinde tutuluyor. 50 yaşındaki Julian Assange ve avukatı Stella Moris, geçen ay Londra’nın güneydoğusundaki yüksek güvenlikli hapishanede evlenmişti.

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