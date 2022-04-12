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İngiltere'den Bosnalı Sırp siyasetçilere yaptırım

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İngiltere, Bosna Hersek'te barışı kasten baltaladıkları gerekçesiyle, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ile Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'i yaptırım listesine aldı.
İngiltere'den Bosnalı Sırp siyasetçilere yaptırım

İngiltere, Bosna Hersek'te barışı kasten baltaladıkları gerekçesiyle, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ile Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'i yaptırım listesine aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, osna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ile Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'e, Bosna Hersek devletinin meşruiyetini ve işlevselliğini baltalama girişimleri nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamaya gçre, söz konusu yaptırım kararı kapsamında, Dodik ve Cvijanovic'e seyahat yasağı getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak.

Dodik'in, bölücü, tehlikeli ve milliyetçi söylemler kullanarak iç ve bölgesel barışı baltaladığının altı çizilen açıklamada, söz konusu kişinin etnik nefreti ve soykırım inkarını teşvik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Cvijanovic'in ise savaş suçlularını alenen yücelttiği ve Srebrenitsa'daki soykırımı reddettiğine vurgu yapıldı.

"Dodik ve Cvijanovic, Batı Balkanlar'daki istikrarı ve güvenliği tehdit ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da bu iki siyasinin, Bosna Hersek'te zor kazanılmış barışı kasten baltaladığına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldıkları cesaretle Batı Balkanlar'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğine işaret etti.

Truss, söz konusu yaptırım kararıyla, barış düşmanlarından hesap sorulacağını gösterdiklerini belirterek, "Dodik ve Cvijanovic'in eylemleri ve söylemleri, 26 yıldır güçlükle kazanılmış barış ve istikrarı tehdit ediyor ve 1995'te düşmanlıkları sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nı baltalıyor." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi de Dodik'e yaptırım kararı almıştı

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ni, Milorad Dodik ve ortakları için "Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı politikaları" nedeniyle yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

ABD yönetimi, Dodik'i, yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

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