İngiltere'den 'Britcoin' adımı: Dijital para birimi için özel ekip kuruldu

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin kendi dijital para birimi için özel bir ekip kurduklarını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin kendi dijital para birimi için özel bir ekip kurduklarını açıkladı.

İngiltere, gelecekte nakit ve kartın yanı sıra günlük işlemlerde kullanılabilecek dijital para için çalışmalara başlayacak.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yarattığı bazı zorlukların üstesinden gelmek amacıyla ülkeye ait bir dijital para birimi üzerinde çalıştığını söyledi.

Sunak, Maliye Bakanlığı ve İngiltere Merkez Bankası ortaklığında kurulan özel ekiple Merkez Bankası Destekli Dijital Para Birimi (CBDC) için çalışma yapıldığını duyurdu.

CNBC'nin haberine göre, İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe ve Maliye Bakanlığı Finansal Hizmetler Müdürü Katharine Braddick tarafından ortak bir şekilde yönetilecek ekip, bağımsız bir dijital parayla ilgili üniversiteler ve özel sektörle iletişim sağlayacak.

Sunak'ın Maliye Bakanlığı'nın konuyu duyurduğu tweetine yanıt olarak 'Britcoin' yazmasının da dijital paranın ismine dair ipucu verdiği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası, dijital paranın nakdin yerini almayacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Hükümet ve İngiltere Merkez Bankası, Birleşik Krallık'ta bir CBDC başlatıp başlatmama konusunda henüz kesin bir karar vermemişlerdir ve bunu yapmanın faydaları, riskleri ve pratiklikleri konusunda paydaşlarla geniş çapta etkileşimde bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sunak’ın açıklamaları, dijital para çıkarmaya hazırlanan ilk ülke olan Çin’de Merkez Bankası’nın dijital Yuan için pilot programlarını daha fazla şehirde test etme kararının ardından geldi. Çin’in yanı sıra İsveç de e-kron fikrini geliştirme aşamasında.

En sık kullanılan dijital para birimi olan Bitcoin’in İngiliz versiyonunu oluşturma konusunda tartışmalar bir süredir devam ediyordu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, daha önce Bitcoin'in değerinin istikrarlı olmadığını ve bu yüzden işlem gerçekleştirmenin yatırımcılar için riskli olduğunu söylemişti.