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İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak etmesinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafı" anlamına geldiğini bildirdi.
İngiltere'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace,  Putin’in ulusa sesleniş konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Putin’in nüfusunun bir kısmını harekete geçirmeme sözünü tutmaması ve Ukrayna’nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi, planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafıdır.” ifadesini kullandı.

Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, on binlerce vatandaşını gerekli donanımlara sahip olmadan feci şekilde ölüme gönderdiğini vurgulayan Wallace, “Hiçbir tehdit ve propaganda, Ukrayna’nın bu savaşı kazanıyor olduğu, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya’nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini gizleyemez.” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA’DA ‘KISMİ SEFERBERLİK’ İLANI

Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm devlet kanallarından yayımlanan ulusal sesleniş konuşmasında, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

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