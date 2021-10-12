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İngiltere’den Fransa’ya 54 milyon sterlinlik zeytindalı

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Boris Johnson hükümeti, küçük göçmen tekne geçişlerinin önlenmesine yardımcı olmak için Fransa'ya vaat edilen 54 milyon sterlinlik ödemenin önümüzdeki hafta yapılacağına dair söz verdi.
İngiltere’den Fransa’ya 54 milyon sterlinlik zeytindalı

Boris Johnson hükümeti, küçük göçmen tekne geçişlerinin önlenmesine yardımcı olmak için Fransa'ya vaat edilen 54 milyon sterlinlik ödemenin önümüzdeki hafta yapılacağına dair söz verdi.

Aukus anlaşması, balıkçılık ve göçmen krizi ile İngiltere ve Fransa arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi.

Göçmen tekneleriyle ilgili İngiltere’nin Fransa’ya söz verdiği maddi desteği geciktirmesi de ilişkilerdeki hasarı perçinledi.

Fransa İçişleri bakanı Gerald Darmanin, kıyı güvenliğine yardımcı olmak için Temmuz ayında taahhüt edilen yardımla ilgili "bir euro bile ödenmedi" diyerek İngiltere’ye tepki gösterdi.

Emmanuel Macron'un hükümetiyle arayı düzeltmeye çalışan İçişleri Bakanı Damian Hinds, ödemelerdeki gecikmenin tamamen idari bir sürecin sonucu olduğunu söyledi.

Paranın ne zaman teslim edileceği sorulduğunda Hinds, "Fransızlarla yakın çalışıyoruz ve sorunun önümüzdeki haftalarda sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı, Fransa’ya paranın gönderilmesinin gecikmesine herhangi bir "siyasi" sorunun yol açmadığını belirtti.

Hinds "Vergi mükelleflerinin çok büyük meblağlarını aktarırken üzerinde çalışılması gereken bir süreç" diye konuştu.

Göçmenlerin geri gönderilmesi gerginliğe yol açtı

İngiltere göçmen teknelerini zorla Manş Denizi'ne geri gönderme planlarını onaylayarak Fransa’nın tepkisine yol açmıştı.

Fransız hükümeti, teknelerin geri gönderilmesinin ilişkileri zedeleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümetin planlarını savunan Hinds şunları “Göçmenlerin geri dönüşünü görmek istiyorum. Fransa güvenli bir ülkedir. Sığınma talebinde bulunuyorsanız, geldiğiniz ilk güvenli ülkede sığınma talebinde bulunmalısınız” dedi.

Hinds Fransa’nın Jersey’e verilen elektriği kesme tehdidi ile ilgili de böyle bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek ”Fransa ve biz dünyanın en güçlü müttefikleri arasındayız. Fransa ile ilişkimizin gücüne ve derinliğine kesinlikle güveniyorum” diye konuştu.

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